SEC darbesi Mango ekosistemini sarstı

Kripto para dünyasında önemli bir gelişme yaşandı. Merkeziyetsiz finans (DeFi) projesi Mango DAO ve ilişkili kuruluşlar, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile anlaşmaya vardı. Kayıtsız token satışı ve aracılık faaliyetleri nedeniyle 700 bin dolar ceza ödemeyi kabul eden şirketler, ellerindeki MNGO tokenlarını da imha etmeyi taahhüt etti. Bu anlaşma, kripto para sektöründe regülasyon ve uyum konularının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Mango DAO SEC Engelini Aşamadı

SEC'in Mango ekosistemi üzerindeki incelemesi, MNGO tokenlarının yasa dışı satışı ve kayıtsız aracılık faaliyetleri üzerine yoğunlaştı. Komisyon, Mango DAO ve Panama merkezli Blockworks Foundation'ı "kayıtsız kripto varlık arzı ve satışı" ile itham etti. Ayrıca Blockworks Foundation ve Mango Labs LLC'nin kayıtsız aracı olarak faaliyet gösterdiği iddia edildi.

Anlaşma kapsamında, üç kuruluş da cezayı ödemeyi ve ellerindeki MNGO tokenlarını imha etmeyi kabul etti. Bu karar, merkeziyetsiz otonom organizasyonların (DAO) yasal statüsü konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

SEC Kripto Varlıklar ve Siber Birim Geçici Şefi Jorge G. Tenreiro, konuyla ilgili açıklamasında "DAO etiketinin bir projenin arkasındaki gerçekliği veya faaliyetlerin kayıt gerekliliğini değiştirmediğini" vurguladı. Bu açıklama, kripto sektöründeki inovatif yapıların geleneksel finansal regülasyonlara tabi tutulma eğilimini gösteriyor.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise SEC'in şikayetinde Mango Markets'ta işlem gören Solana'nın (SOL) bir menkul kıymet olduğunu belirtmesi oldu. Bu, daha önce Binance davasında da gündeme gelen kripto varlıkların yasal statüsü tartışmasını derinleştiriyor.

Bu anlaşma, 2022 yılında Avraham Eisenberg'in Mango Markets'ı istismar ederek platformun yaklaşık 116 milyon dolar değerinde fon kaybetmesine neden olan olaydan iki yıl sonra meydana geldi. Eisenberg'in bu olayla ilgili suçlu bulunması, kripto platformların güvenlik ve regülasyon ihtiyaçlarını bir kez daha ön plana çıkardı.

Mango ekosistemi ile SEC arasındaki bu anlaşma, kripto para dünyasında regülasyon ve uyum konularının önemini vurguluyor. Önümüzdeki dönemde, benzer projelerin yasal statülerini netleştirmeleri ve regülasyonlara uyum sağlamaları bekleniyor.

Bu gelişme, Blockchain teknolojisi ve kripto para birimlerinin artan popülaritesiyle birlikte, düzenleyici otoritelerin bu sektördeki gözetimlerini sıkılaştıracaklarının işareti olarak değerlendiriliyor. Özellikle merkeziyetsiz finans (DeFi) projeleri, token satışları ve aracılık faaliyetleri konusunda daha katı bir yasal çerçevenin oluşması muhtemel görünüyor. Kripto para yatırımcıları ve proje geliştiricileri için bu durum, yasal uyumun önemini bir kez daha vurguluyor. İleride, kripto projelerin başlangıç aşamasından itibaren hukuki danışmanlık alarak düzenlemelere uygun hareket etmeleri kritik bir gereklilik haline gelebilir.