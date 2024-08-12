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SEC bir şirketi 650 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı sebebiyle suçladı

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), NovaTech'in kurucuları Cynthia ve Eddy Petion çiftini, kripto para kullanarak 650 milyon dolar topladıkları bir dolandırıcılık ağı işletmekle suçladı. Bu dolandırıcılık ağı özellikle Haitili-Amerikalı toplumu da dahil olmak üzere dünya genelinde 200,000'den fazla yatırımcıyı mağdur etti.

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Cynthia ve Eddy Petion çiftinin kurduğu NovaTech Ltd. şirketinin, 650 milyon dolarlık bir vurgun gerçekleştirdiğini iddia etti. SEC tarafından açılan davada, dünya genelinde 200 binden fazla kişinin, özellikle de Haitili-Amerikalı topluluğun mağdur edildiği belirtiliyor.

SEC 650 Milyon Dolarlık Kripto Skandalını Detaylandırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir kripto para dolandırıcılığı iddiası gündeme geldi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), NovaTech Ltd. adlı şirketin kurucuları Cynthia ve Eddy Petion çiftini, dolandırıcılık ağını işletmekle suçluyor.

İddiaya göre çift kripto para birimi üzerinden toplam 650 milyon dolarlık bir vurgun gerçekleştirdi. Bu olaydan dünya çapında 200 binden fazla kişinin etkilendiği belirtiliyor. Mağdurların önemli bir kısmını Haitili-Amerikalı topluluk üyeleri oluşturuyor.

Florida'nın güneyinde açılan davada, şirket kurucularının ve destekçilerinin insanları manipüle etmek için dini motifleri ve finansal özgürlük vaatlerini kullandıkları öne sürülüyor. Toplanan paraların yatırım yerine, eski katılımcılara ödeme yapmak, komisyon dağıtmak ve kişisel harcamalar için kullanıldığı iddia ediliyor.

SEC Fort Worth Bölge Ofisi Direktörü Eric Werner, olayın binlerce kişiyi mağdur ettiğini vurguladı. Werner, bu tür çok katmanlı pazarlama (MLM) sistemlerinin sürekli yeni üyelere ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti.

Davada sadece şirketin kurucuları değil, aynı zamanda destekleyici rolü üstlenen Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano ve Marsha Hadley de dolandırıcılık ve kayıt şartlarını ihlal etmekle suçlanıyor.

Bu arada, New York Başsavcısı Letitia James'in de Haziran ayında Petion çiftine benzer suçlamalarla dava açtığı öğrenildi.

SEC'in açıklamasına göre NovaTech 2023 yılının Mayıs ayında iflas etti ve çoğu yatırımcı paralarını geri alamadı. Öte yandan suçlanan isimlerden Martin Zizi'nin iddiaları kabul etmeyerek kısmi bir uzlaşmaya vardığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma ve yasal süreç devam ederken, yetkililer yatırımcıları benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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