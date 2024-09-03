SEC bir kripto şirketine daha dava açtı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para piyasalarındaki düzenleyici gözetimini artırma çabalarını yoğunlaştırıyor. Düzenleyici kurumun son olarak Miami merkezli yatırım danışmanlık firması Galois Capital'e açtığı dava, sektördeki varlık saklama uygulamalarının önemini net bir şekilde vurguladı. Galois Capital'e yönelik son yaptırım kararı, kripto varlık yönetimi firmalarına, müşteri varlıklarının güvenliği konusunda daha dikkatli olmaları gerektiği mesajını veriyor.

SEC Kripto Şirketlerini Baskı Altına Almaya Devam Ediyor

SEC, Galois Capital'in Temmuz 2022'den itibaren, yönettiği özel fonun kripto varlıklarını "nitelikli bir saklayıcı" bünyesinde tutmadığını belirtti. Firma, müşteri varlıklarını FTX Trading LTD. gibi nitelikli saklayıcı statüsünde olmayan kripto platformlarda tutmakla suçlandı. SEC'in Varlık Yönetimi Birimi Eş Başkanı Corey Schuster'a göre bu durum, yatırımcıları varlıkların kaybedilmesi, kötüye kullanılması veya zimmete geçirilmesi risklerine maruz bıraktı.

Galois Capital, FTX'in çöküşünden önemli ölçüde zarar gördü. FTX'in Kasım 2022'de iflas koruması başvurusunda bulunmasının ardından, Galois'in yönetimindeki varlıkların yaklaşık yarısı birkaç hafta içinde kaybedildi. Bu gelişmeler sonucunda Galois, Şubat 2023'te faaliyetlerini sonlandırdı.

SEC'in açıklamasına göre Galois ayrıca fon yatırımcılarını "itfa işlemleri için gereken bildirim süresi" konusunda yanlış bilgilendirme ile yanılttı. Firma, bazı yatırımcılara beş iş günü öncesinden bildirimle itfa izni verirken diğerlerine daha kısa sürede itfa imkânı sağladı. Bu uygulama, SEC tarafından yanıltıcı olarak değerlendirildi.

Galois Capital, SEC'in bulgularını kabul etmedi veya reddetmedi ancak Yatırım Danışmanları Yasası'nın gelecekteki ihlallerinden kaçınmayı ve 225.000 dolar ceza ödemeyi kabul etti. Bu anlaşma, kripto sektöründe müşteri varlıklarının güvenli bir şekilde saklanması konusundaki endişeleri yeniden alevlendirdi.

Bu olay, kripto para piyasalarında düzenleyici gözetimin artmasına ve yatırımcı koruma önlemlerinin güçlendirilmesine yönelik çabaların bir parçası olarak görülüyor. SEC'in bu kararı, kripto varlık yönetimi firmalarına, müşteri varlıklarının güvenliği konusunda daha dikkatli olmaları gerektiği mesajını veriyor.