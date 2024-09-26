SEC Başkanından kripto para dünyasına sert uyarı

Kripto para dünyası, SEC Başkanı Gary Gensler'in açıklamalarıyla çalkalanıyor. Gensler, kripto endüstrisinin yatırımcı koruması olmadan uzun vadede ayakta kalamayacağının altını çizdi. Bu açıklamalar, sektörün geleceği ve olası düzenlemeler konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Gensler, geçmişteki krizlere atıfta bulunarak, şeffaflığın ve güvenin önemini bir kez daha hatırlattı.

Gensler Kripto Platformlarını Hedef Aldı

SEC Başkanı Gary Gensler'in kripto para endüstrisi hakkındaki son açıklamaları, sektörde geniş yankı uyandırdı. Gensler, kripto alanında yaşanan geçmiş krizlere dikkat çekerek, yatırımcı korumasının ve şeffaflığın önemini vurguladı.

SEC Başkanı "Kripto alanındaki önde gelen isimlerden bazıları şu anda hapiste. Sadece Sam Bankman-Fried'den bahsetmiyorum." diyerek sektördeki sorunlara işaret etti. FTX, Three Arrows Capital, Celsius ve Genesis gibi büyük firmaların çöküşünü hatırlatan Başkan, "On milyarlarca dolarlık kayıplar ve iflaslar yaşandı." ifadesini kullandı.

SEC Başkanı, kripto endüstrisinin geleceği için yatırımcı güveninin kritik olduğunu belirtti. "Hangi yenilikçi alan, o alanda güven inşa etmeden ve yatırımcıları veya tüketicileri korumadan ayakta kalabilir?" sorusunu yönelten Gensler, "Bu alan, yatırımcı koruması veya tüketici koruması olmadan uzun süre varlığını sürdüremez." ifadesini kullandı.

Gensler'in açıklamaları, kripto para piyasasında yeni düzenlemelerin habercisi olarak değerlendiriliyor. SEC Başkanı, çoğu kripto paranın menkul kıymet olduğunu savunurken, kripto platformlarının kurumla kayıt yaptırması gerektiğini de belirtti.

Öte yandan Gensler, Bitcoin'in statüsü konusunda net bir duruş sergiledi. "Bitcoin ile ilgili olarak, benim ve seleflerim bunun bir menkul kıymet olmadığını söyledik." diyen Başkan, yatırımcıların artık borsada işlem gören ürünler aracılığıyla Bitcoin'e yatırım yapabileceğini sözlerine ekledi.

Kripto endüstrisindeki bu tartışmalar ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken daha da önem kazanıyor. Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eski Başkan Donald Trump'ın kripto paralar konusundaki daha açık görüşlü yaklaşımları da dikkat çekiyor. Harris, yapay zeka ve dijital varlıklar gibi yenilikçi teknolojileri destekleyeceklerini belirtirken Trump ise "yasa dışı ve Amerikan karşıtı baskıya" son vereceğini duyurdu.

Gensler, seçimler hakkında yorum yapmaktan kaçınırken yatırımcı korumasının inovasyonu desteklediğini ve bu ikisinin birbirini tamamladığını i ifade etti. SEC Başkanı'nın bu açıklamaları, kripto endüstrisinin geleceği ve regülasyonlar konusundaki tartışmaların devam edeceğini gösteriyor.