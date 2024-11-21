SEC Başkanı ne zaman değişecek? Gary Gensler ne zaman, ayın kaçında istifa edecek?

SEC Başkanı Gary Gensler ne zaman istifa edecek?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler, 20 Ocak 2025'te istifa edeceğini duyurdu.

Gensler, açıklamasında SEC'in yatırımcıları korumaya odaklanmış "misyon odaklı" personeliyle "dikkat çekici" bir kurum olduğunu söyleyerek "Personel gerçek kamu görevlilerinden oluşuyor. Amerikalılar adına onlarla birlikte hizmet etmek ve sermaye piyasalarımızın dünyanın en iyisi olmaya devam etmesini sağlamak benim için hayat boyu unutamayacağım bir onurdu." ifadelerini kullandı.

Gensler dönemi kripto para sektörüne yönelik agresif baskısı ve Ripple, Coinbase ve Binance gibi önde gelen kripto para şirketlerine karşı çok sayıda yasal işlem başlatmasıyla anılıyor. Bir sonraki SEC başkanının kripto dostu bir politika benimsemesi bekleniyor.