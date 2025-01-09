SEC Başkanı görevden ayrılmadan önce kripto para sektörünü uyardı

Kripto para sektörü ile gergin ilişkiler yaşayan Gary Gensler'in koltuğuna kripto dostu atanıyor. Trump'ın SEC başkanlığı için aday gösterdiği Paul Atkins'in Senato onayı bekleniyor. Bu değişim, SEC'in kripto para birimlerine yaklaşımında önemli bir dönüm noktası olabilir.

SEC Kripto Politikasında Yeni Dönem Başlıyor

SEC Başkanı Gensler, dört yıllık görev süresinde kripto para sektörüne yönelik düzenleyici yaklaşımıyla tanındı. Bitcoin (BTC) ve diğer kripto varlıklar arasında net bir ayrım yapan Gensler, 40 yıllık finans kariyerinde temel verilerden ziyade duygularla hareket eden başka bir alan görmediğini belirtti. Ayrıca sektörün "kurallara uymama üzerine kurulduğunu" belirtti

Görev süresi boyunca yaklaşık 100 kripto para davasına imza atan Gensler, bu rakamın kurumun yasa uygulama çalışmalarının yüzde 5'ini oluşturduğunu söyledi. Eski Başkan Jay Clayton döneminde açılan 80 davaya atıfta bulunan Gensler, tutarlı bir politika izlediklerini vurguladı.

Kripto para şirketlerinin SEC'e kayıt olması gerektiğini savunan Gensler'in yerine gelecek olan Paul Atkins'in kripto dostu yaklaşımı, sektörde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Trump yönetiminin bu tercihi, kripto para piyasalarında olumlu karşılandı.