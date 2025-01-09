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SEC Başkanı görevden ayrılmadan önce kripto para sektörünü uyardı

SEC Başkanı görevden ayrılmadan önce kripto para sektörünü uyardı
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, verdiği röportajda kripto para sektörüne yönelik sert tutumunu savundu. Kurumun kripto alanındaki yaptırımlarını eski Başkan Jay Clayton dönemiyle kıyaslayan Gensler, sektörün "kötü aktörlerle dolu" olduğu iddiasını yineledi ve görevden ayrılmasına iki haftadan az bir süre kala düzenleyici çerçevenin önemini vurguladı.

Kripto para sektörü ile gergin ilişkiler yaşayan Gary Gensler'in koltuğuna kripto dostu atanıyor. Trump'ın SEC başkanlığı için aday gösterdiği Paul Atkins'in Senato onayı bekleniyor. Bu değişim, SEC'in kripto para birimlerine yaklaşımında önemli bir dönüm noktası olabilir.

SEC Kripto Politikasında Yeni Dönem Başlıyor

SEC Başkanı Gensler, dört yıllık görev süresinde kripto para sektörüne yönelik düzenleyici yaklaşımıyla tanındı. Bitcoin (BTC) ve diğer kripto varlıklar arasında net bir ayrım yapan Gensler, 40 yıllık finans kariyerinde temel verilerden ziyade duygularla hareket eden başka bir alan görmediğini belirtti. Ayrıca sektörün "kurallara uymama üzerine kurulduğunu" belirtti

Görev süresi boyunca yaklaşık 100 kripto para davasına imza atan Gensler, bu rakamın kurumun yasa uygulama çalışmalarının yüzde 5'ini oluşturduğunu söyledi. Eski Başkan Jay Clayton döneminde açılan 80 davaya atıfta bulunan Gensler, tutarlı bir politika izlediklerini vurguladı.

Kripto para şirketlerinin SEC'e kayıt olması gerektiğini savunan Gensler'in yerine gelecek olan Paul Atkins'in kripto dostu yaklaşımı, sektörde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Trump yönetiminin bu tercihi, kripto para piyasalarında olumlu karşılandı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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