SEC Başkanı Gary Gensler istifa etti mi? Piyasayı neler bekliyor?

Gary Gensler İstifa Etti mi?

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri başkanı olarak yemin ettiği gün, Pazartesi itibarıyla resmi olarak görevinden istifa etti.

"Bugün, Başkan Gensler'in Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndaki son günü," ifadeleriyle söze başlayan diğer SEC komisyon üyeleri, Pazartesi günü çevrimiçi paylaşılan bir açıklamada şunları kaydetti:

"Politika konularında farklı perspektiflerden yaklaşmış olsak da, her zaman görüş ayrılıklarımızda bir saygı çerçevesi vardı. Başkan Gensler, iki taraflı iş birliğine ve fikirlerin saygı çerçevesinde değişimine bağlı kaldı. Bu yaklaşımı, Amerikan halkına hizmetimizi kolaylaştırdı ve bunun için derin bir minnet duyuyoruz."

Gensler'in istifası, Trump'ın SEC başkanlığı için seçtiği Paul Atkins'in ajansı devralması için yolu açıyor. Ancak Atkins'in göreve başlaması için Senato'nun onayı gerekiyor.

Kasım ayında istifa planlarını açıklayan Gensler, "Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu olağanüstü bir ajans. Hayatımın en büyük onurlarından biri, sıradan Amerikalılar adına burada çalışmak ve sermaye piyasalarımızın dünyanın en iyisi olarak kalmasını sağlamak oldu," ifadelerini kullandı.

Gensler'in görev süresi 2026 yılına kadar devam etse de, federal ajans liderleri genellikle yeni bir yönetim göreve geldiğinde istifalarını açıklar. SEC Komisyon Üyesi Jaime Lizárraga da Cuma günü istifa etti. Aynı şekilde ajansın genel müdürü, politika direktörü ve baş ekonomisti de görevlerinden ayrıldı.

Trump, seçim kampanyası sırasında kripto para lobisine göz kırparken, başkanlığının ilk gününde Gensler'i görevden alacağını belirtmişti.

Kripto Lobisi İçin Büyük Kazanç

Gensler'in görevden alınması, SEC'in sıkı denetimleri nedeniyle uzun süredir eleştirilere maruz kalan kripto para lobisi için bir zafer olarak görülüyor. Gensler'in liderliğindeki SEC, Coinbase ve Binance gibi büyük sektör oyuncularına karşı yüksek profilli davalar açtı. Ajansın raporlarına göre, şikayetlerinin yüzde on sekizini kripto sektörü oluşturuyordu.

Blockchain Association'a göre (Grayscale ve Paradigm gibi yaklaşık yüz sektörel oyuncuyu temsil eden bir dernek), Gensler'in SEC başkanlığı süresince dijital varlık sektörüne karşı 100'den fazla dava açıldı. Bu davaların toplam maliyeti dernek üyelerine 429 milyon dolar gibi büyük bir miktara mal oldu.

Gemini'nin kurucu ortağı Tyler Winklevoss, geçen yıl SEC ile bir uzlaşmaya varan şirketinin ardından, Kasım ayında Gensler'e yönelik sert bir mesaj yayımladı: "SEC'in itibarını sonsuza dek lekeleyen bir utanç kaynağısın. İşte mirasın bu." Öte yandan, milyarder girişimci Mark Cuban, Gensler'in istifa duyurusunun ardından Leonard Cohen'in "Hallelujah" şarkısına bağlantı paylaşarak alaycı bir kutlama yaptı.

Paul Atkins ve Kripto Dostu Bir Yaklaşım

George W. Bush yönetimi sırasında SEC'de görev yapan ve hâlen bir danışmanlık şirketini yöneten Paul Atkins, kripto lobisi için çok daha "dostane" bir figür olarak görülüyor. Digital Chamber'ın Token Alliance adlı girişiminin lideri olan Atkins, kripto endüstrisi için "en iyi uygulamaları" savunuyor ve menkul kıymetler yasalarını ihlal eden şirketlere büyük cezalar verilmesine karşı çıkıyor. Digital Chamber'ın belirttiği hedeflerden biri, "dijital varlıkların kabulünü ve kullanımını teşvik etmek" ve blockchain teknolojisini yaygınlaştırmak.

Atkins ayrıca, 2008 mali krizinin ardından federal düzenleyici otoriteyi artıran Dodd-Frank yasasının kaldırılmasını desteklediğini ifade etmişti.

IRS'de de Değişim

Pazartesi günü, görev süresi 2027'ye kadar devam etmesine rağmen İç Gelir Servisi (IRS) Komiseri Daniel Werfel'in de görevinden ayrılması bekleniyor. Trump, bu görev için Missouri milletvekili Billy Long'u seçti.