SEC Başkanı Gary Gensler'e kötü haber: Mercek altında

SEC Başkanı Gary Gensler, kurumun işe alım politikalarında siyasi ayrımcılık yaptığı iddiasıyla Cumhuriyetçi milletvekillerinin hedefi oldu. Üç önemli komite başkanı, SEC'in federal yasaları ihlal ettiği şüphesiyle harekete geçerek ilgili belgelerin teslimini talep etti. Bu gelişme, Gensler'in kripto para birimleri konusundaki tartışmalı tutumuyla birleşince, SEC'in tarafsızlığı ve şeffaflığı sorgulanır hale geldi.

Kripto Düzenlemeleri ve Şüpheli İşe Alımlar İnceleniyor

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'a yönelik incelemeler artıyor. Temsilciler Meclisi'nde önemli komitelerin başkanları olan Patrick McHenry, Jim Jordan ve James Comer, Gensler'in personel alım süreçlerinde siyasi tercihlere dayalı hareket ettiğini iddia eden bir mektup gönderdiler. Mektupta, SEC'in işe alım politikalarının 1978 Kamu Hizmeti Reform Yasası'nı ihlal etmiş olabileceği endişesi dile getirildi. Milletvekilleri, Gensler ile SEC'in Ticaret ve Piyasalar Direktörü Dr. Haoxiang Zhu arasındaki yazışmaların, personel seçimlerinde ideolojik uyumun etkili olduğunu gösterdiğini öne sürdüler. Dr. Zhu'nun, ideolojik görüşlerini paylaştığı e-postalardan altı ay sonra bu önemli göreve atanması, iddiaların temelini oluşturdu.

Gensler'in kripto para birimlerine yönelik tutumu da eleştirilerin merkezinde yer alıyor. SEC Başkanı Gensler, çoğu kripto varlığın menkul kıymet kategorisine girdiğini ve bu nedenle ilgili firmaların kayıt yaptırması gerektiğini savundu. Kripto para sektörü temsilcileri ise mevcut düzenleyici çerçevenin dijital varlıklar için uygun olmadığını ve sektörü engellediğini belirttiler. Gelişmelerin ardından SEC sözcüsü, Gensler'in milletvekillerinin iddialarına doğrudan yanıt vereceğini açıkladı.