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SEC altcoin ETF pazarında ilk adımı attı

SEC altcoin ETF pazarında ilk adımı attı
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ilk altcoin ETF'si olma yolunda ilerleyen Canary Litecoin ETF başvurusunu değerlendirmeye aldı. Nasdaq'ın sunduğu 19b-4 başvurusu, SEC tarafından kabul edilen ilk altcoin ETF'si olarak dikkat çekiyor. Analist Eric Balchunas, başvurunun tüm gereklilikleri karşılayan en ileri aşamadaki dosya olduğunu belirtti.

Kripto para sektöründe ETF dönemi Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ile başlarken şimdi sıra altcoinlere geliyor. Geçici SEC Başkanı Mark Uyeda ve Cumhuriyetçi Komiser Hester Peirce'in liderliğindeki yeni yönetim, kripto dünyasına yönelik daha olumlu bir yaklaşım sergiliyor.

Altcoin ETF Başvurularında İlk Hamle

ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanacak duyurunun ardından 21 günlük kamuoyu görüş alma süreci yürürlüğe girecek. Nasdaq, Canary'nin spot Litecoin ETF'si için 19b-4 formunu 16 Ocak'ta sundu. Bu başvuru, spot kripto ETF önerme sürecinin iki aşamalı prosedüründe ikinci adımı temsil ediyor.

Birçok firma, Solana ve XRP bazlı olanlar da dahil olmak üzere çeşitli kripto ETF'leri için yarışıyor. Bazı kurumlar, kripto dostu olarak değerlendirilen muhtemel bir Trump yönetimi öncesinde, memecoin ETF'leri bile öneriyor.

SEC'in kripto politikası eski Başkan Gary Gensler döneminden farklı bir yön izliyor. Kurum, Ocak 2024'te Bitcoin ETF'lerini ve sonrasında Ethereum ETF'lerini onaylamıştı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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