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SCRYPT ve OpenTrade kripto dünyasında devrim yaratıyor

SCRYPT ve OpenTrade kripto dünyasında devrim yaratıyor
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SCRYPT ve OpenTrade'in iş ortaklığı, kripto kullanıcılarına tokenize edilmiş ABD ve AB tahvilleriyle yatırım yapma imkânı tanıyor. Ortaklık, sabit getiriler ve yüksek güvenlik vaat ediyor.

SCRYPT ve OpenTrade iş birliği, kripto varlık sahiplerine ABD ve AB devlet tahvillerine yatırım yapma fırsatı sunuyor. USDC ve EURC kullanarak yapılan bu yatırımlar, yatırımcılara Blockchain üzerinden güvenli ve sabit getiriler sağlamayı amaçlıyor. İki şirketin ortaklığı hem teknoloji hem de finans dünyasında yeni bir sayfa açıyor.

SCRYPT Ve OpenTrade Ortaklığıyla Tahviller Kripto Dünyasına Açılıyor

Kripto varlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren İsviçre merkezli SCRYPT, OpenTrade ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Bu yeni ortaklık, yatırımcılara geleneksel finans araçlarını Blockchain teknolojisiyle buluşturma fırsatı sunuyor.

Anlaşma kapsamında, müşteriler ABD Hazine Bonoları ve Avrupa Birliği Devlet Tahvillerini tokenize edilmiş formatta satın alabilecek. Yatırımlar, popüler stablecoinler USDC ve EURC kullanılarak gerçekleştirilebilecek. Örneğin, tokenize ABD Hazine Bonoları piyasası ilk çeyrekte 1,13 milyar dolardan 2,15 milyar dolara yükseldi.

Bu yenilikçi ürün, kurumsal müşterilere birçok avantaj sağlıyor. Yatırımcılar, dijital cüzdanlarını kullanarak doğrudan yatırım yapabilecek. OpenTrade'in sağladığı güvenli ve yasal altyapı sayesinde, yatırımlar koruma altında olacak. Ürün, kripto piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenmeyen sabit getiriler ve günlük ödemeler vadediyor.

Yeni hizmet, kullanım kolaylığıyla da öne çıkıyor. Müşteriler, farklı platformlar arasında geçiş yapmak veya kripto-fiat dönüşümleriyle uğraşmak zorunda kalmadan, Blockchain üzerinden yatırımlarını yönetebilecek. Abonelik başlar başlamaz faiz işlemeye başlıyor ve para çekme işlemleri 48 saat içinde tamamlanabiliyor.

Güvenlik açısından da önemli adımlar atılmış durumda. Hizmet, izinli ve kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerine uyumlu bir ortamda sunuluyor. Bu sayede, akıllı sözleşmelerden kaynaklanabilecek riskler en aza indiriliyor.

OpenTrade yetkilileri, bu iş birliğiyle müşterilere somut faydalar sağlayan pratik çözümler ürettiklerini vurguladı. SCRYPT temsilcileri ise ortaklığın, kripto varlıklar ile geleneksel finans arasında köprü kurduğunu belirtti. Ayrıca, USDC ve EURC sahiplerinin varlıklarından güvenli ve verimli bir şekilde faiz kazanmalarına olanak tanıdığını ifade ettiler.

Bu yeni teklif, yatırımcılara getiri potansiyellerini en üst düzeye çıkarma ve işlemlerinde daha fazla esneklik sağlama imkânı sunuyor. Kripto dünyasının geleneksel finans araçlarıyla buluştuğu bu yenilikçi adım, sektörde heyecan uyandırıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Kripto Para Blockchain

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