Sağlık teknolojisi devi Bitcoin yatırımlarında tarihi hedefini duyurdu

Sağlık teknolojisi devi Bitcoin yatırımlarında tarihi hedefini duyurdu
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Sağlık teknolojisi şirketi Semler Scientific, mevcut 3.800 Bitcoin varlığını 2027 yılına kadar 105.000 seviyesine çıkarma hedefini açıkladı. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için Bitcoin stratejisi direktörü atadı ve öz sermaye ile borç finansmanı kullanacak. Plan başarılı olursa Semler, Bitcoin'in sabit 21 milyon arzının yüzde 0,5'ini elinde bulunduracak.

Halka açık şirketlerin Bitcoin birikimi eğilimi hızla büyürken, Semler Scientific büyük bir risk alarak sektörde öne çıkıyor. Şirket sadece bir yıl önce Bitcoin satın almaya başlamasına rağmen şu anda halka açık şirketler arasında 13. sırada yer alıyor. Bu agresif büyüme stratejisi, kurumsal Bitcoin adaptasyonunun ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor.

Semler Scientific Bitcoin Varlıklarını 28 Katına Çıkaracak

Sağlık teknolojisi şirketi, Bitcoin satın alma planını üç aşamalı bir program ile hayata geçirmeyi planlıyor. Şirket bu yılın sonuna kadar 10.000 Bitcoin, 2026 sonuna kadar 42.000 Bitcoin ve nihai hedef olarak 2027 yılına kadar 105.000 Bitcoin rezervi hedefliyor.

Kaynak yaratma sistemi öz sermaye, borç finansmanı ve operasyonel nakit akışını kapsıyor. Firma bu plan kapsamında Bitcoin araştırmacısı Joe Burnett, şirketin "Bitcoin stratejisi direktörü" olarak atadı. Burnett daha önce Bitcoin finansal hizmetler firması Unchained'de pazar araştırmaları direktörü olarak görev yapmış ve Bitcoin madencilik firması Blockware Solutions'da baş analist pozisyonunda hizmet vermişti.

VanEck'ten kripto araştırmacısı Matthew Sigel, Bitcoin satın alan halka açık şirketlerin hisse fiyatları büyük ölçüde düşerse stratejilerini tamamen sonlandırmayı düşünmeleri gerektiği konusunda uyardı. Sigel, Semler'in "şimdi pariteye yaklaştığını" belirtti.

Semler Scientific hisseleri bu yıl neredeyse yüzde 41 geriledi ve şirketin Bitcoin almaya başlamadan önceki fiyatına yakın seviyelerde işlem görüyor. Buna rağmen şirket, 3 Haziran itibariyle yüzde 287 Bitcoin getirisi elde ve Bitcoin yatırımlarında 177 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kazanç sağladı.

Japon yatırım firması Metaplanet ise 9 Haziran'da 2027 sonuna kadar 210.000 Bitcoin satın almayı hedeflediğini açıkladı. Bu gelişme, kurumsal Bitcoin adaptasyonunun küresel bir eğilim haline geldiğini gösteriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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