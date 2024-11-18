Sabrın sonu Bitcoin'dir! 14 yılın ödülü 180 milyon dolar oldu

Uzun vadeli yatırım yapan bir kripto balinası 14 yıl boyunca Bitcoin topladı. Farklı borsalardan alım yapan yatırımcı, yıllar sonra varlıklarını sattı ve toplamda 180 milyon dolar kar elde etti.

14 yılın ödülü 180 milyon dolar

Spot On Chain tarafından tespit edilen ve 2010 yılından bu yana Bitcoin biriktiren bir kripto balinası geçtiğimiz günlerde piyasanın adeta ağzını açıkta bıraktı. BTC'nin henüz şu anki gibi popüler olmadığı ve değerinin düşük olduğu dönemde alım yapan balina, yatırımlarını farklı kripto borsaları üzerinden devam ettirdi.

Söz konusu balina, Satoshi dönemi olarak bilinen kripto paranın ilk günlerinde BTC varlıklarını madencilikle elde etti. Bitcoin'in fiyatı o noktada neredeyse sıfırdı ve madencilik bloğu ödülü 50 BTC'ydi.

Bugün Madencilik blok ödülü 3.125 BTC'de, bu da balinanın token'ı ne kadar süredir tuttuğunu gösteriyor.

Bu olayı keşfeden Spot On Chain ise X üzerinden yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün, Satoshi döneminden kalma 2 bin BTC (178 milyon dolar) tutan bir Bitcoin cüzdanı 14 yıllık uykudan sonra uyandı!

Son 24 saatte bu cüzdan tüm BTC'sini borsalara yatırdı, bunlar arasında şunlar var:

• 1.038,87 BTC (92,93 milyon dolar) #Coinbase'e

• 591,46 BTC (52 milyon dolar) #BitFlyer'a

369.66 BTC (33.04M) #Bitstamp'a"

HODL nedir?

Kriptoda HODL, yatırımcıların kripto paralarını uzun vadede elde tutma stratejisini ifade eden bir terimdir. Aslen bir yazım hatasından kaynaklanmıştır. 2013 yılında bir Bitcoin yatırımcısı, bir forumda "HOLD" (tutmak) yerine yanlışlıkla "HODL" yazdı ve bu yazım hatası kripto topluluğunda popülerleşti. Zamanla, "Hold On for Dear Life" (hayatına sıkıca tutun) şeklinde bir geri yazılım (backronym) olarak yorumlanmaya başladı.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.