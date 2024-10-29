Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Rusya ve Çin doların küresel hakimiyetine karşı mBridge kartını oynuyor

Rusya ve Çin doların küresel hakimiyetine karşı mBridge kartını oynuyor
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIS, Putin'in Amerikan dolarına alternatif olarak sunduğu mBridge sınır ötesi ödeme platformunun kaderini değerlendiriyor. Uluslararası yaptırımları aşma ve doların egemenliğini sarsma amacıyla geliştirilen bu sistem, global finans piyasalarında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Bank for International Settlements (BIS), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası yaptırımları aşma ve Amerikan dolarının global finans sistemlerindeki egemenliğini zayıflatma amacı güttüğü bir sınır ötesi ödeme platformunun geleceğini tartışıyor. Bu platform, global ödemelerde doların yerini alabilecek bir sistem vaadiyle dikkat çekiyor. Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarında ele alınan bu konu, uluslararası finans dünyasında büyük bir değişim sinyali olabilir.

BIS Yönetimi Dolar Alternatifi Ödeme Sisteminin Geleceğini Tartışıyor

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), Vladimir Putin'in öncülüğünde başlatılan ve Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlarını etkisiz hale getirmeyi hedefleyen sınır ötesi ödeme sistemi girişiminin geleceğini masaya yatırıyor. ABD'de düzenlenen IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarında, Amerikan bankacılık sistemini devre dışı bırakan mBridge platformunun akıbeti tartışıldı.

BIS'in Haziran ayında görevi sona erecek Genel Müdürü Agustin Carstens, 30'lar Grubu toplantısında yaptığı konuşmada, yaptırım uygulanan ülkelerle iş birliği yapılamayacağını ve BRICS benzeri projelere destek verilemeyeceğini vurguladı. ABD'nin Ukrayna krizi sonrası doları yaptırım aracı olarak kullanması, birçok ülkeyi alternatif arayışlarına yönlendiriyor.

Çin ve Rusya öncülüğündeki ülkeler, geleneksel muhabir bankacılık sisteminin dışında yeni çözümler geliştiriyor. mBridge platformu, merkez bankaları arasında doğrudan dijital bağlantılar kurarak, klasik sistemden bağımsız ödeme altyapısı sunuyor. Platform, ilk aşamada Çin, Tayland, Hong Kong ve BAE merkez bankalarının iş birliğiyle hayata geçirildi.

Kazan'da gerçekleştirilen BRICS zirvesinde konuşan Putin, Amerikan merkezli finans düzeninden bağımsız bir yapılanma önerisinde bulundu. BRICS Köprüsü adını verdiği proje, mBridge teknolojisine benzer bir altyapıyı hedefliyor. Ancak bazı BRICS üyelerinin yaptırımlara maruz kalma endişesi, projenin geleceğini belirsizleştiriyor.

Hindistan ve Güney Afrika gibi BRICS üyeleri, ulusal para birimlerinin ikili ticarette kullanımını desteklemekle birlikte, mevcut dolar temelli sistemi tamamen değiştirme konusunda çekimser kalıyor. Zirvenin sonuç bildirgesinde "yasadışı" yaptırımların dünya ekonomisine verdiği zararlar ele alındı ve uluslararası finans kuruluşlarının reforma tabi tutulması istendi.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi uzmanlarından Agathe Demarais, BRICS'in finansal araçlarının küresel ölçekte yaygınlaşmasının şu an için zor göründüğünü belirtirken, bu mekanizmaların gelecekte Çin ve Rusya'nın hassas işlemlerini Batılı otoritelerden gizlemede kullanılabileceğine dikkat çekti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Kripto Para Finans Rusya

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Defter'e düştüğü çarpıcı mesaj

 Narin ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu

Narin'in ağabeyi kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu
Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı

Portekiz'i tebrik eden HDP'li isim 29 Ekim'de de rahat durmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Naim Kasım kimdir? Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kaç yaşında? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 29 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Ayla filmi gerçek hikayesi ve konusu nedir? Ayla filmi kimi anlatıyor, oyuncuları kimler? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 29 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 9. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Gizli Bahçe bu akşam var mı? 29 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Bahar 22. bölüm canlı izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar bu akşam var mı? 29 Ekim Bahar dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! 29 EKİM İZMİR CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İzmir 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? 29 EKİM MARŞLARI! Cumhuriyet Bayramı kutlama marşları 29 Ekim (bugün) okullar kapalı mı, resmi tatil mi? Okullar ne zaman açılacak? 29 Ekim AVM'ler açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.