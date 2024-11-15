Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Rusya merkezli finans devi kripto para projesi için düğmeye bastı

Rusya merkezli finans devi kripto para projesi için düğmeye bastı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın lider finans kurumlarından olan Sberbank, kripto para birimlerini kullanarak 2024 yılı sonunda bir pilot işlem gerçekleştirme planını duyurdu. Dijital finans alanında önemli bir adım olan bu proje, uluslararası ödemelerde yenilikçi çözümler sunmayı amaçlıyor ve Rus firmalarına geleneksel finans sistemlerinin dışında alternatifler sağlıyor.

Rusya'nın finansal devi Sberbank, 2024 sonuna kadar dış ekonomik faaliyetler kapsamında gerçekleştirilecek ilk kripto para pilot işlemini planlıyor. Dijital ruble deneyimlerinden sonra gelen bu adım, uluslararası işlemlerde yeni ödeme yollarını araştıran Sberbank'ın kripto para birimlerine olan ilgisini perçinliyor. Bu girişim, geleneksel finans sistemlerinin ötesine geçmeyi hedefleyen firmalar için yeni kapılar açabilir.

Sberbank'tan Kripto Pilot Projesi

Rusya merkezli finans devi Sberbank, uluslararası ticaret işlemlerinde kripto para kullanımına yönelik önemli bir adım atıyor. Banka yönetim kurulu üyesi Anatoly Popov'un Tass'a yaptığı açıklamada, 2024 yılı sonuna kadar dış ticaret işlemlerinde kripto para ve stablecoin kullanımını içeren pilot projenin başlatılacağı duyuruldu.

Popov, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Dış ticaret faaliyetlerinde kripto paralar ve stablecoinlerin kullanımının öneminin farkındayız. Rusya Merkez Bankası ile düzenlemeler konusunda görüşmelerimiz devam ediyor ve yılsonuna kadar ilk işlemleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sberbank'ın bu girişimi, bankanın dijital finans alanındaki yenilikçi yaklaşımının son örneği olarak dikkat çekiyor. Daha önce Moskova ile birlikte dijital ruble projesinde yer alan banka, yeni pilot uygulamanın Merkez Bankası'nın sınır ötesi kripto işlemleri için oluşturduğu sanal platformda yürütüleceğini açıkladı.

Rusya'nın kripto para ekosistemindeki varlığı da giderek güçleniyor. Ülke yönetimi yakın zamanda kripto madenciliğini düzenleyen yeni bir yasayı onayladı. Yasa, büyük ölçekli madencilik faaliyetleri için kayıt sistemi getirirken, belirli bir enerji tüketiminin altındaki küçük operasyonları kapsam dışı bırakıyor.

Dünya genelinde en yüksek kripto para kullanıcı sayısına sahip ülkelerden biri olan Rusya'da, kripto para ticareti serbest olmakla birlikte henüz resmi ödeme aracı statüsü kazanmamış durumda. Ülkenin Bitcoin madenciliğini yasal zemine oturtması ve uluslararası ödemelerde kripto para kullanımını mümkün kılması, dolar bazlı olmayan ticaret hacmini artırma potansiyeli taşıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İki kız çocuğu, evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

 Seçil Erzan davasına Hazine ve Maliye Bakanlığı da dahil oldu

Milyon dolarlık dolandırıcılık davasına bakanlık da dahil oldu

 Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı

Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti

Haber sunucusu sevgilisi tarafından ensesinden vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef Düello kim kazandı? 15 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 15 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Annem Ankara dizisi nerede çekiliyor? Annem Ankara dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? MasterChef eleme adayları kim? 15 Kasım Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 15 Kasım Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef karnıyarık tarifi! En güzel karnıyarık tarifi! Karnıyarık tarifi nasıl yapılır? Karnıyarık için malzemeler! Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 15 Kasım Show TV Kızılcık Şerbeti 76. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle 83. bölüm SON BÖLÜM izle 15 Kasım Cuma! Annem Ankara dizisi hangi gün, ne zaman? Annem Ankara dizisi hangi kanalda, saat kaçta? AGS içeriği nedir, kaç soru var, konular ne? Mike Tyson Müslüman mı? Mike Tyson'ın lakabı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.