Rusya kripto ödemeleri için tarih verdi

Rusya, uluslararası yaptırımların etkilerini azaltmak için yeni bir ekonomik stratejiye yöneliyor. Bu noktada Rusya, Eylül ayından itibaren kripto para birimleri ve stablecoinleri kullanarak sınır ötesi ödemeleri kolaylaştıracak pilot projeler başlatılacak.

Rusya'da Kripto Devrimi Yaşanıyor

Moskova, uluslararası yaptırımların gölgesinde yeni bir ekonomik hamle yapmaya hazırlanıyor. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Rusya hükümeti 1 Eylül'den itibaren kripto para birimleri ve stablecoinleri kullanarak sınır ötesi ödemeleri kolaylaştıracak bir dizi pilot projeyi başlatacak.

Bu girişim, özellikle yaptırımlardan etkilenen yerel şirketlerin finansal işlemlerini desteklemeyi amaçlıyor. Projenin merkezinde, Rusya'nın Ulusal Ödeme Kartı Sistemi yer alacak. Bu sistem, ödeme ve döviz işlemlerinin yürütülmesinde kilit rol oynayacak.

Geçtiğimiz ay Rus Federal Meclisi'nden geçen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 8 Ağustos'ta onaylanan yasa, kripto madenciliğini yasal hale getirirken, sınır ötesi ödemelerde dijital jetonların kullanımına da izin veriyor. Bu yasal çerçeve, özellikle ABD'nin Haziran ayında Rusya ile iş yapan yabancı bankalara yönelik yaptırımları genişletmesinin ardından daha da önem kazandı.

Rusya'nın kripto para politikasında keskin bir dönüş yaşanıyor. Ocak 2022'de, Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı askeri harekatın hemen öncesinde, Rusya Merkez Bankası kripto para birimlerinin ülkede yasaklanmasını önermişti. Yaşanan son gelişmeler, bu tutumun değiştiğini gösteriyor.

Maliye Bakanı Anton Siluanov, 14 Ağustos'ta katıldığı bir forumda, hükümetin kripto borsalarını yasallaştırma yolları üzerinde çalıştığını ancak henüz kesin bir karara varılmadığını açıkladı.

2014'te kurulan Ulusal Ödeme Kartı Sistemi, hâlihazırda Mir kartları ve Rusya'daki anlık bankalar arası ödeme sistemlerini yönetiyor. Bu sistem, mevcut altyapısı ve merkez bankası denetiminde olması nedeniyle kripto para değişim testleri için tercih edildi.

Pilot projelerin başarıya ulaşması halinde, önümüzdeki yıl Moskova Borsası ve St. Petersburg Döviz Borsası'nın kripto platformları kurması bekleniyor. Bu adımlar, Rusya'nın küresel finansal sistemdeki konumunu güçlendirme ve yaptırımların etkilerini hafifletme çabalarının bir parçası olarak görülüyor.