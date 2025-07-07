Rusya, Bitcoin madencilik sektörünü kontrol altına alıyor

Putin yönetimi kripto para madenciliği konusunda kapsamlı bir strateji uygulamaya koydu. Enerji Bakanlığı, Vergi Servisi ve Dijital Kalkınma Bakanlığı'nın birlikte hazırladığı sistem, madencilik operasyonlarının enerji tüketimini doğru şekilde tespit etmeyi amaçlıyor. Bu gelişme, ülkenin Bitcoin gibi Proof of Work ağları için sahip olduğu önemli madencilik kapasitesini devlet kontrolü altına alma stratejisinin kritik bir parçası olacak.

Rusya Kripto Madencilik Sektörünü Devlet Kontrolüne Aldı

Rus yetkililer, kripto para madenciliği sektörünü kontrol altına almak için çok katmanlı bir yaklaşım benimsiyor. Yeni kayıt sistemi öncelikle yoğun madencilik faaliyeti olan bölgelere konuşlandırıldı.

Enerji Bakanlığı'nın şubat ayında önerdiği bu sistem, kayıt dışı kripto madenciliği faaliyetini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bakanlık yetkilileri, sistemin madencilerin enerji kullanımını şeffaflaştıracağını ve vergi uygulamasını kolaylaştıracağını belirtti.

Kayıt sisteminin yanı sıra Rus hükümeti, güç eksiklikleri yaşanan altı bölgede Mart 2031'e kadar sürecek kripto madenciliği yasakları uyguladı. Bu önlem, enerji arzında yaşanan sorunları çözmek amacıyla alındığı açıklanmasına rağmen uzmanlar bu durumun madencilik sektörüne yönelik genel kontrol stratejisinin bir parçası olduğunu değerlendiriyor.

Putin'in 2025 yılında yürürlüğe giren vergi çerçevesinin ardından Vergi Servisi, madencilerin kripto kazançlarını çevrim içi olarak bildirmelerine olanak tanıdı. Bu gelişme ile birlikte madenciler, faaliyetlerini tamamen şeffaf şekilde yürütmek zorunda kalacak.

Dijital Kalkınma Bakanlığı'nın hazırladığı mevzuat, mahkemelerin dijital varlıklara el koymasına ve madencilik düzenlemelerini ihlal edenlere önemli para cezaları uygulamasına olanak tanıyor. Forbes Rusya'nın bildirdiğine göre önerilen cezalar madencilik şirketleri için maksimum 2 milyon ruble (yaklaşık 22.000 dolar) tutarında olabilir.

Bu kapsamlı yaklaşım, Rusya'nın Bitcoin ve diğer Proof of Work ağları için sahip olduğu önemli madencilik gücünü devlet kontrolü altına alma kararlılığını gösteriyor. Kremlin'in bu hamlesi, küresel kripto para madenciliği haritasında Rusya'nın konumunu yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyor.