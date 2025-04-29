Rus kripto uzmanı ruble destekli stablecoin için şartları sıraladı

Rus kripto para sektörünün önde gelen ismi Sergey Mendeleev, Moskova'daki Blockchain Forumu'nda ruble bazlı bir stablecoinin başarıya ulaşabilmesi için yedi temel kriter paylaştı. Exved'in kurucusu ve yaptırım uygulanan Garantex borsasının pasif kurucusu olan Mendeleev, Tether benzeri bir ürünün izlenemeyen işlemler ve KYC (Müşteri Tanıma) prosedürleri olmadan çalışması gerektiğini vurguladı. Rusya'nın mevcut düzenlemeleri ise bu tür bir projenin yakın zamanda hayata geçmesini zorlaştırıyor.

Rus Uzman, Ruble Stabilcoininde Karşılaşılacak Engelleri Değerlendirdi

Mendeleev, düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada ruble destekli bir stablecoinin yedi kritik unsuru taşıması gerektiğini söyledi: izlenemeyen işlem özelliği, KYC (Müşteri Tanıma) zorunluluğu olmadan transfer, aşırı teminatlandırma, yüksek likidite, anonim kullanım imkânı, düşük maliyetli işlem ve Rusya mevzuatına uyum. Ancak uzman, özellikle düzenleyici başlığın yakın gelecekte hayata geçirilmesinin pek mümkün görünmediğini belirtti.

Ek olarak, potansiyel bir "Rus Tether'i"nin aşırı teminatlı yapısının Dai benzeri akıllı sözleşmelere dayandırılmasının kritik önemde olduğunu vurguladı. Böylece kullanıcıların, varlıklarının güvence altına alındığını ve kripto yöntemlerle şeffaf biçimde kontrol edilebildiğini bilmeleri sağlanacak. Aynı şekilde stablecoin üzerinde bloklama ya da dondurma işlemlerinin yapılmamasını önemli bir gereklilik olarak tanımladı.

Mendeleev ayrıca, stablecoin sahibinin faiz elde edebileceği bir sistemin de kilit özellikler arasında yer aldığını belirtti. Hem merkezi hem de merkeziyetsiz borsalarda yüksek likiditenin yanı sıra kullanıcı verilerini paylaşmadan işlem yapabilme imkânının ön plana çıktığını ifade etti.

Rusya Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın, dijital ruble gibi projeler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor. Yetkililer, 2025'in ikinci yarısında dijital rublenin ticari bankalar tarafından kullanıma sunulmasını hedefliyor. Mendeleev ise düzenleyici engellerin aşılmadığı sürece ruble bazlı stablecoin girişimlerinin tam anlamıyla hayata geçmesinin güç olduğunu savunuyor.