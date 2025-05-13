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Robinhood WonderFi alımıyla Kanada kripto para pazarına giriyor

Robinhood WonderFi alımıyla Kanada kripto para pazarına giriyor
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Robinhood Markets, Kanadalı kripto ticaret platformu WonderFi Technologies'i 179 milyon dolar karşılığında tamamen nakit bir anlaşmayla satın alacak. Yüzde 71 prim içeren bu dev anlaşma, Robinhood'un Kanada pazarına güçlü bir giriş yapmasını sağlıyor. WonderFi, halihazırda 2,1 milyar Kanada doları değerinde müşteri varlığına sahip.

Kripto para dünyasında birleşme ve satın alma hareketleri artarken, Robinhood'un WonderFi hamlesi dikkat çekiyor. ABD merkezli finansal hizmetler devinin bu satın alımı, global kripto pazarındaki iddialı büyüme planlarının bir parçası olarak görülüyor. WonderFi'nin güçlü marka portföyü ve mevcut liderlik ekibi, Robinhood bünyesinde faaliyetlerine devam edecek.

Kripto Para Sektöründeki Satın Alım Süreci Hızlanıyor

Anlaşmanın detayları / açıklandığında, WonderFi hisselerinin hisse başına 0.36 Kanada doları olarak belirlendiği görüldü. Bu değer, şirketin Toronto Borsası'ndaki dünün kapanış fiyatına göre yüzde 41, 30 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyata göre ise yüzde 71 prim sunuyor.

Robinhood Crypto'nun kıdemli başkan yardımcısı Johann Kerbrat, WonderFi'nin hem başlangıç seviyesindeki hem de ileri düzey kripto yatırımcılarına hizmet veren güçlü bir marka ailesi oluşturduğunu belirtti.

WonderFi'nin yönetiminde Bitbuy, Coinsquare ve SmartPay gibi kayıtlı platformlar bulunuyor. Hissedarların temmuz ayında yapılması planlanan özel toplantıda anlaşmayı oylaması bekleniyor. Onay sürecinin tamamlanmasının ardından işlem 2025'in ikinci yarısında sonuçlanacak.

Bu büyük anlaşma, Robinhood'un geçen yıl 200 milyon dolara gerçekleştirdiği Avrupa kripto borsası Bitstamp satın alımından sonra ikinci büyük uluslararası hamlesi olarak dikkat çekiyor. Kripto sektöründeki bu yoğun birleşme ve satın alma döneminde, uygun düzenlemeler ve pazar konsolidasyonu süreci hızlandırıyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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