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Robinhood eski çalışanlarından kripto projesine dev yatırım

Robinhood eski çalışanlarından kripto projesine dev yatırım
Haberler
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Haberler
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Eski Robinhood çalışanları tarafından kurulan OpenLayer, yapay zeka tabanlı bir veri platformu olarak kripto dünyasına yeni bir soluk getiriyor. 5 milyon dolar toplayarak başarılı bir tohum finansman turunu tamamlayan şirket, kullanıcı verilerine yenilikçi erişim sağlayarak büyük bir potansiyel sunuyor.

OpenLayer, Robinhood'un eski çalışanları tarafından kurulan bir kripto-AI girişimi olarak dikkat çekiyor. Bu girişim, kısa sürede gerçekleştirilen tohum finansman turunda 5 milyon dolar toplayarak sektördeki yenilikçi çözümlerine ivme kazandırdı. Yatırımcılar arasında a16z Crypto Startup Accelerator gibi büyük isimlerin yanı sıra, çeşitli anonim melek yatırımcılar da bulunuyor.

OpenLayer Çalışmaları Yatırımcılar Tarafından İlgi Gördü

Finansal teknoloji dünyasının önde gelen şirketlerinden Robinhood'un eski çalışanları tarafından kurulan OpenLayer, yapay zeka ve kripto para teknolojilerini birleştiren yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Şirket, ilk yatırım turunda 5 milyon dolarlık finansman elde etmeyi başardı.

Girişimin arkasındaki isimler, Robinhood'da üst düzey pozisyonlarda görev yapmış olan Yuchen Jiang, Kevin Yin ve Chen Chen olarak öne çıkıyor. Bu deneyimli ekip, veri erişimi konusunda yaşanan zorlukları aşmak için yeni bir çözüm geliştirme hedefiyle yola çıktı.

OpenLayer'ın kurucu ortaklarından Yuchen Jiang, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yatırım turuna katılan kurumlar arasında a16z Crypto Startup Accelerator (CSX), Geometry, IOSG Ventures, Spartan Group ve LongHash Ventures'ın yer aldığını belirtti. Bunun yanı sıra EigenLayer, AltLayer, Puffer Finance ve Sei Network gibi kripto dünyasının tanınmış projelerinden çeşitli anonim melek yatırımcılar da finansman turuna destek verdi.

Haziran ayında başlayan ve Ağustos ayında tamamlanan yatırım turu, SAFE (Simple Agreement for Future Equity) modeli üzerinden yapılandırıldı. Bu model, şirketin ilerleyen dönemlerdeki sermaye artırımlarında kullanılmak üzere tasarlandı.

OpenLayer, kullanıcıların Chrome eklentisi aracılığıyla verilerini paylaşabildiği ve bu sayede puan kazanabildiği yenilikçi bir yapay zeka veri katmanı sunuyor. Platform, kullanıcı gizliliğini ön planda tutarak, rıza temelli bir veri paylaşım modeli benimsiyor. Sistem, yapay zeka modellerinin eğitimi, kullanıcı hedefleme ve detaylı analiz gibi çeşitli alanlarda kullanım imkanı sağlıyor.

Jiang, platformun işleyişini, "Geliştiriciler, OpenLayer sayesinde kullanıcıların çeşitli platformlardaki başarılarını doğrudan doğrulayabilir. Örneğin, bir kullanıcının Fiverr'da tamamladığı 20 görevi veya bir merkezi borsada elde ettiği 100.000 dolar üzerindeki işlem kârını kolayca teyit edebilirler." sözleriyle açıkladı.

Ethereum (ETH) tabanlı yeniden oluşturma protokolü EigenLayer üzerinde Aktif Onaylanmış Servis (AVS) olarak hizmet veren OpenLayer, bu alanda önemli bir başarıya imza attı. Platform, 48.575 restaker ve yaklaşık 10 milyar dolar değerinde (3,38 milyon ETH) varlıkla EigenLayer'ın en büyük AVS'lerinden biri konumunda bulunuyor.

Şirket, sosyal ağlar, oyun dünyası ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren birçok firma tarafından tercih ediliyor. Bu hizmetler karşılığında belirli bir ücret alan OpenLayer, gelecekte kendi Blockchain ağı üzerinde yerel kripto para birimini piyasaya sürmeyi planlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yedi kişilik bir ekiple çalışmalarını sürdüren OpenLayer, büyüme planları doğrultusunda iki yeni yazılım mühendisini kadrosuna katmayı hedefliyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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