Robinhood Crypto, Avrupa'da Solana transferlerini başlattı

Robinhood Crypto, Avrupa Birliği'ndeki kullanıcıları için Solana kripto para transfer hizmetlerini sunmaya başladı. Platform, bu yeni özelliği ile kullanıcılarına yüzde 1 para yatırma bonusu sunuyor ve yatırımcılara 20'den fazla kripto para birimi üzerinden işlem yapma imkanı tanıyor. Avrupa'daki genişlemesini sürdüren Robinhood, kullanıcı deneyimini artırmayı ve yerel pazarlarda daha rekabetçi bir konuma gelmeyi hedefliyor.

Avrupa'daki Kripto Pazarında Yeni Bir Dönem: Robinhood, Solana Transferlerine Başladı

Finans teknolojileri alanında öncü isimlerden Robinhood Crypto, Avrupa pazarında önemli bir adım attı. Şirket, gün içinde yaptığı açıklamayla Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılarına Solana kripto para birimi transferi hizmetini sunmaya başladığını duyurdu.

Bu yeni hizmet, Robinhood Crypto'nun Avrupa'daki varlığını güçlendirme stratejisinin kritik bir parçası olarak görülüyor. Kullanıcılar artık Bitcoin ve Ethereum gibi popüler kripto para birimlerinin yanı sıra, toplamda 20'den fazla dijital varlığı platform üzerinden alıp satabilecek ve transfer edebilecek.

Şirket, müşterilerini cezbetmek için cazip bir kampanya da başlattı. Kampanyaya göre her Solana yatırma işlemi için kullanıcılara yüzde 1 oranında bonus verilecek. Bu teşvik programının 30 Kasım 2024 tarihine kadar süreceği açıklandı.

Robinhood Crypto'nun Avrupa macerası, geçtiğimiz yılın Aralık ayında başlamıştı. O günden bu yana platform, işlem hacminde kayda değer bir artış yaşadı. Özellikle Ocak 2024'te Bitcoin spot ETF'lerine destek verilmesiyle birlikte, kullanıcıların büyük çoğunluğu Bitcoin alım-satımı için Robinhood'u tercih etmeye başladı.

Platform, sadece alım-satım işlemleriyle yetinmiyor. Kullanıcılar, Solana'yı stake ederek yıllık yüzde 5,23 oranında getiri elde etme şansına da sahip. Bu özellik, Robinhood Crypto'nun 2024 Mayıs ayında duyurduğu yenilikler paketinin bir parçası.

Şirket yetkilileri, Avrupa pazarında büyüme hedeflerini gerçekleştirirken kullanıcı deneyimini iyileştirmeye, erişilebilirliği artırmaya ve yasal düzenlemelere uyum sağlamaya özel önem verdiklerini vurguluyor.

Robinhood Crypto'nun Avrupa serüveninde en çok ilgi gören ülkeler arasında Polonya, İtalya ve Litvanya öne çıkıyor. Platform, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) Mayıs ayında bir uyarı almasına rağmen, Avrupa genelinde kullanıcı tabanını genişletmeye devam ediyor.