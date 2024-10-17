Robinhood Bitcoin ve Ethereum vadeli işlemlerine yeşil ışık yaktı

Kripto para dünyasında rekabet kızışırken Robinhood, finans dünyasını şaşırtan bir açıklama yaptı. Daha önce "yakın planları olmadığını" belirtmesine rağmen firma şimdi Bitcoin ve Ethereum vadeli işlemlerini platformuna eklemeye hazırlanıyor. Bu karar, Robinhood'un kripto para piyasasındaki rekabet gücünü artırma ve yatırımcılara daha fazla seçenek sunma arzusunu gösteriyor.

Robinhood SEC Uyarısına Rağmen Kripto Hamlesinde Kararlı

Robinhood'un bu hamlesi, kripto para dünyasında büyük yankı uyandırdı. Firma, HOOD Zirvesi konferansında yaptığı açıklamada S&P 500 ve petrol gibi geleneksel varlıkların yanı sıra Bitcoin ve Ethereum vadeli işlemlerini de platformuna dahil edeceğini duyurdu.

Bu gelişme, Robinhood'un daha önce ABD'de CME tabanlı Bitcoin ve Ethereum vadeli işlemlerini başlatmak istediğine dair haberleri doğruluyor. Firma, geçmişte bu konuda "acil planları olmadığını" belirtmişti.

Robinhood'un kripto girişimi, SEC'den aldığı Wells bildiriminden sonra da devam ediyor. Firma, kripto birimini genişletme konusunda kararlı görünüyor ve hatta bir stablecoin çıkarmayı dahi değerlendiriyor.

Yeni "Robinhood Legend" masaüstü uygulaması, aktif yatırımcılar için tam özelleştirilebilir bir platform ve endeks opsiyonları sunuyor. Robinhood Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Vlad Tenev, bu yeni araçların müşterilerin finansal geleceklerini kontrol altına almalarına yardımcı olacağını belirtti.

Bu gelişmeler sonrasında Robinhood hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 2,8 artışla 27,69 dolar seviyesine yükseldi. HOOD hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 111'den fazla artış sağladı.