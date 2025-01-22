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Robinhood Avrupa genişlemesinde stratejisini sürdürüyor

Robinhood Avrupa genişlemesinde stratejisini sürdürüyor
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Robinhood Crypto İspanya pazarına giriş yaptı. Platform, Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemelerinin tam olarak yürürlüğe girmesinin ardından genişleme stratejisini hızlandırdı. Kullanıcılar artık alım-satım, staking ve yatırım hizmetlerinden yararlanabilecek.

ABD merkezli ticaret platformu, Avrupa pazarındaki varlığını artırıyor. Robinhood'un kripto birimi genel müdürü Johann Kerbrat, AB pazarının ABD kadar büyük olduğunu vurguladı. Şirket, İtalya ve Polonya gibi diğer Avrupa ülkelerinde de yerelleştirilmiş versiyonlarını kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Robinhood Yerel Dil Desteğiyle AB Pazarında Güçleniyor

Robinhood, 2023 sonunda Avrupa pazarına ilk adımını attı. Başlangıçta sınırlı özelliklerle hizmet veren şirket, kullanıcıların tokenlarını çekme ve diğer özelliklere erişim imkanını kademeli olarak sundu.

Özellikle Ekim ayında devreye alınan kripto transfer özelliği, Avrupalı müşterilere yaklaşık iki düzine tokenı yatırma ve çekme imkanı tanıdı. Bu özellik, bölgede en çok talep edilen hizmetlerden biri haline geldi.

Robinhood ayrıca yeni yılın ilk yarısında tamamlanması beklenen 200 milyon dolarlık Bitstamp satın almasının ardından ABD ve Avrupa'da kripto para futures işlemlerini başlatacak. Bitstamp, global ölçekte 50'den fazla lisans ve kayda sahip bir platform olarak öne çıkıyor.

Bernstein analistleri, genellikle token listeleme konusunda temkinli bir tutum sergileyen Robinhood'un, kripto yanlısı Trump yönetiminden en çok fayda sağlayabilecek platformlardan biri olduğunu düşünüyor. Şirket, geçen Cuma piyasaya sürülen "Official Trump" memecoinini de platformunda işleme açtı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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