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Robinhood'a kripto çekim engeli nedeniyle ceza kesildi

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Yatırım platformu Robinhood Crypto, kripto para çekim kısıtlamaları nedeniyle Kaliforniya Adalet Bakanlığı ile 3,9 milyon dolarlık uzlaşmaya vardı. Uzlaşma, şirketin 2018-2022 yılları arasında müşterilerin kripto para çekimlerini engellemesi nedeniyle yapıldı. Anlaşma, kripto sektöründe tüketici haklarının korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yatırım dünyasının önde gelen isimlerinden Robinhood, kripto para birimlerine yönelik geçmiş uygulamaları nedeniyle yasal bir zorlukla karşılaştı. Kaliforniya Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda, şirketin 2018'den 2022'ye kadar müşterilerinin kripto paralarını çekmelerine izin vermediği ortaya çıktı. Bu durum, platformdan çıkış yapmak isteyen kullanıcıları varlıklarını Robinhood'a geri satmaya zorladı.

Robinhood'a bir darbe daha

Kaliforniya Adalet Bakanlığı'nın Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre Başsavcı Rob Bonta, Robinhood Crypto ile 3,9 milyon dolarlık bir uzlaşma sağladı. Yapılan soruşturma sonucunda, müşterilerin 2018'den 2022'ye kadar kripto paralarını çekemediği ve platformdan çıkış yapmak için varlıklarını Robinhood'a geri satmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Kaliforniya Adalet Bakanlığı, Robinhood'un müşterilerini yanlış yönlendirdiğini ifade ederek "Robinhood, müşterilere en rekabetçi fiyatları sağlamak için birden fazla ticaret platformuna bağlanacağını duyurmasına rağmen bu her zaman doğru değildi." açıklamasında bulundu.

Konuyla ilgili olarak Başsavcı Bonta "Robinhood ile yaptığımız soruşturma ve uzlaşma, güçlü bir mesaj vermelidir. İster fiziksel bir mağaza olun ister bir kripto para şirketi, Kaliforniya'nın tüketici ve yatırımcı koruma yasalarına uymak zorundasınız." açıklamasını yaptı.

Uzlaşmanın bir parçası olarak Robinhood, müşterilerine kripto varlıklarını platformdan çekme ve kendi cüzdanlarına transfer etme imkânı sağlamak zorunda. Platformun kripto paraları saklayacağını ve "bir kripto varlığının ağ güvenliği konusunda endişe uyandıran bir olay durumunda" ticaret platformlarıyla yapılan işlemlerin gecikmeli olabileceğini kullanıcılara açıkça bildirmesi gerekiyor.

Robinhood'un genel danışmanı Lucas Moskowitz "Bu konuyu geride bırakmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadesini dile getirdi. Moskowitz "Uzlaşma, Başsavcının geçmiş uygulamalarla ilgili endişelerini tamamen çözüme ulaştırıyor ve kripto paraları herkes için daha erişilebilir ve uygun fiyatlı hale getirmeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz arzuluyoruz." dedi.

Robinhood'un Nasdaq'taki hisseleri Çarşamba günü %1,34 düşüşle 19,11 dolardan kapandı. Şirket, kripto para ticaretine büyük önem atfediyor. Şirket Haziran ayında, kripto para borsası Bitstamp'i satın alacağını duyurmuştu. Anlaşmanın 2025'in ilk yarısında tamamlanması öngörülüyor.

Bu yılın ikinci çeyreğinde, Robinhood'un kripto para işlemlerinden elde ettiği gelirler 81 milyon dolara yükseldi ve geçen yılın aynı dönemine göre %161 artış gösterdi. Bu rakam, şirketin aynı çeyrekte hisse senedi işlemlerinden elde ettiği gelirin iki katına çıktı.

Bu gelişmeler, Robinhood'un kripto para piyasasındaki konumunu güçlendirme çabalarının bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Ancak şirketin, müşteri haklarını koruma ve şeffaflık konularında daha dikkatli adımlar atması gerektiği de vurgulanıyor. Kripto para sektöründe yasal düzenlemelerin ve denetimlerin artmasıyla birlikte, platformların uyum konusunda daha fazla çaba göstermesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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