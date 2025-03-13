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Ripple (XRP) güncel fiyat analizi

Ripple (XRP) güncel fiyat analizi
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Ripple (XRP), son bir ay içinde hem USDT hem de BTC karşısında geniş bir bant aralığında hareket ediyor. Ancak piyasanın gelecekteki yönü yakında netleşebilir. İşte XRP güncel fiyat analizi...

XRP fiyat analizi ve tahminler

XRP, geçtiğimiz hafta 3.00 dolar seviyesinin üzerine çıkarak yerel zirvesini görmesinin ardından düzeltme sürecine girdi ve şu anda 2.00 dolar psikolojik destek seviyesini test ediyor.

Uzun vadeli trend göstergesi olan 200 günlük hareketli ortalama, şu an 1.70 dolar civarında bulunuyor ve fiyatın hala bu seviyenin üzerinde kalması, büyük resimde yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyor.

Eğer 2.00 dolar seviyesi güçlü bir destek olarak çalışırsa, XRP yeniden 2.50-2.60 dolar aralığına doğru bir toparlanma yaşayabilir. Daha güçlü bir yükseliş senaryosunda ise 3.00 dolar direnç bölgesine dönüş söz konusu olabilir. Ancak 2.00 doların altına bir kırılma, fiyatı 200 günlük hareketli ortalama olan 1.70 dolar seviyesine kadar geriletebilir.

Ripple (XRP) güncel fiyat analizi

XRP/BTC paritesi, geçen yıl kasım ayında yaşadığı güçlü yükselişin ardından yatay bir seyir izliyor ve şu anda 2,500 SAT seviyesinde işlem görüyor.

Parite, 3,000 SAT seviyesinde güçlü bir dirençle karşılaştı ve bu bölgeden gelen satış baskısı fiyatın geri çekilmesine neden oldu. Ancak 200 günlük hareketli ortalama 1,700 SAT seviyesinde duruyor ve tıpkı USDT paritesinde olduğu gibi uzun vadeli yükseliş trendinin hala geçerli olduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte, RSI göstergesinin aşağı yönlü hareket etmesi, momentum kaybına işaret ediyor. Yine de XRP 2,000 SAT seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse, 3,000 SAT bölgesinin üzerinde yeni bir yükseliş ihtimali masada olabilir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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