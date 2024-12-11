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Ripple XRP fiyatı neden yükseliyor?

Ripple XRP fiyatı neden yükseliyor?
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Ripple'ın ABD doları destekli stablecoini RLUSD, New York Finansal Hizmetler Departmanı'ndan (NYDFS) düzenleyici onay aldı. Bu gelişme XRP fiyatının son 24 saatte yüzde 6 artarak 2,30 dolar seviyesine ulaşmasını sağladı. Uzmanlar, RLUSD'nin stablecoin pazarında önemli bir oyuncu olacağını öngörüyor.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse'un 10 Aralık'ta yaptığı açıklamada, şirketin yeni stablecoini RLUSD'nin düzenleyici onayı aldığını duyurdu. Ethereum ve XRP Ledger (XRPL) ağlarında beta testi devam eden ve 52 milyon dolar dolaşım arzına sahip RLUSD, Tether (USDT) ve Circle (USDC) tarafından domine edilen stablecoin pazarında Ripple'ın güçlü bir konum elde etmesini sağlayacak.

RLUSD Stablecoin Onayı XRP Rallisini Tetikledi

Ripple'ın kısa vadeli ABD devlet tahvili destekli stablecoini RLUSD, sağlam bir düzenleyici çerçeve ile pazara giriyor. RLUSD'nin onayı, XRP'nin fiyat performansını olumlu yönde destekledi.

Kripto para analisti Vincent Van Code, RLUSD'nin XRP fiyatı üzerindeki etkisinin henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtiyor. Van Code'a göre AMM/LP'lerin kurulması ve yüzde 5 APY sunulması ile birlikte XRPL'ye ciddi fonların girmesi bekleniyor.

Teknik göstergeler XRP için umut verici sinyaller sunuyor. Günlük zaman diliminde oluşan boğa bayrağı formasyonu, fiyatın 2,58 dolar direncini kırması durumunda 15 dolara kadar yükselebileceğini işaret ediyor. Günlük RSI'ın 62 seviyesindeki pozitif görünümü de yükseliş trendini destekliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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