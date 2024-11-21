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Ripple (XRP) fiyatı neden yükseldi? Gensler'ın tweet'i fitili ateşledi!

Ripple (XRP) fiyatı neden yükseldi? Gensler'ın tweet'i fitili ateşledi!
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Mevcut SEC Başkanı Gary Gensler'ın görevden ayrılacağı tarih merak edilirken sosyal medya hesabından yaptığı tek bir paylaşım grafikleri yerinden oynattı. XRP fiyatında yaşanan artış piyasanın dikkatinden kaçmadı. Peki, Ripple (XRP) fiyatı neden yükseldi? İşte detaylar...

XRP fiyatı neden yükseldi?

Gary Gensler'in 20 Ocak'ta istifa edeceği haberinin ardından Ripple'ın fiyatı yüzde 5 arttı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 20 Ocak 2025'te görevinden ayrılacağını duyurdu. Erken istifa iddialarını çürüten Gensler 20 Ocak'ta, yani Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı olarak göreve başlayacağı gün görevinden ayrılacak.

Kripto para piyasasının geneli bu habere pek fazla tepki vermedi; sadece Ripple'ın XRP'si hemen ardından yüzde 5 oranında arttı.

SEC, Ripple'a karşı uzun süredir devam eden bir dava içinde ve pek çok kişi Gensler'in istifasıyla birlikte Ajansın duruşunu değiştirebileceğine ya da en azından ileriye dönük olarak yumuşatabileceğine inanıyor. Tabii ki bu sadece bir spekülasyon, ancak onun yerine kimin geçeceği ve SEC'in çok sayıda kripto odaklı şirkete karşı açtığı davaların sonucu merak ediliyor.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
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