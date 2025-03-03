Ripple (XRP) fiyatı neden yükseldi? Fiyat tahmini ve teknik analiz

XRP fiyatı neden yükseldi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto paralarla ilgili yaptığı kritik açıklama, XRP fiyatında büyük bir sıçramaya yol açtı. Altcoin, son birkaç saat içinde yüzde 30 değer kazanarak yatırımcıların ilgisini yeniden üzerine çekti. Trump'ın duyurduğu "ABD Kripto Rezervi" içinde XRP'nin de yer alması, alım baskısını artırarak fiyatı yukarı taşıdı.

Ripple (XRP) fiyat tahmini ve teknik analiz

XRP için Fiyat-DAA Ayrışması (PDA) göstergesi, hem fiyatın hem de yatırımcı katılımının arttığını göstererek alım sinyali veriyor. Aktif adreslerdeki artış, piyasaya yeni yatırımcıların giriş yaptığını gösteriyor ve bu da XRP'ye olan güvenin yükseldiğine işaret ediyor. Yatırımcı ilgisinin artması genellikle fiyat yükselişini destekleyen bir faktör olarak görülüyor.

XRP'ye yönelik artan ilgi, piyasadaki hareketliliğin de yükseldiğini gösteriyor. Bu tür artışlar, uzun vadeli bir yükseliş trendinin başlangıcı olabilir. Trump'ın açıklaması, XRP'nin daha fazla ciddiye alınmasını sağlayarak yatırımcı güvenini pekiştirdi.

Chaikin Para Akışı (CMF) göstergesi de XRP için pozitif piyasa beklentilerini doğruluyor. CMF'deki keskin artış, yatırımcıların yoğun şekilde XRP satın aldığını gösteriyor. Trump'ın duyurusuyla birlikte gelen bu sermaye akışı, altcoin'in yükseliş trendini daha da güçlendirebilir. CMF yükselmeye devam ederse XRP'nin fiyatının daha da artabileceği öngörülüyor.

XRP hızla yükseliyor

Şu anda XRP, 2.79 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 30 değer kazandı. Bu yükseliş hareketi, XRP'yi 2.95 dolar direnç seviyesine yaklaştırdı. Eğer bu seviyeyi aşabilirse, 3.00 dolar seviyesine ulaşarak daha fazla kazanç elde edebilir.

Eğer yükseliş momentumu devam ederse XRP, tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) olan 3.40 doları test edebilir. Bu seviyenin aşılması, yeni bir ATH belirlenmesini sağlayarak altcoin'in daha da yukarı çıkmasına yol açabilir. Böyle bir senaryo, XRP'ye olan ilgiyi artırarak daha fazla yatırımcı çekebilir.

Ancak, yükselişin yavaşlaması ve yatırımcıların kâr satışına yönelmesi durumunda XRP, 2.95 doları aşmakta zorlanabilir. Böyle bir durumda fiyat 2.70 doların altına gerileyebilir ve yükseliş momentumu bir süreliğine duraksayabilir. Bu da XRP'nin kısa vadeli konsolidasyon sürecine girmesine neden olabilir.