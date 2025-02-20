Ripple (XRP) fiyatı bugün neden yükseldi?

XRP'deki bu yükselişin en önemli sebeplerinden biri Brezilya'dan gelen haberler olabilir. Ülkenin sermaye piyasası düzenleyicisi Comissão de Valores Mobiliários, dünyanın ilk spot XRP borsa yatırım fonunu (ETF) onayladı.

Bu yatırım aracı, yatırımcıların borsalardan doğrudan XRP satın almadan ve saklama riski taşımadan varlığa erişmesini sağlıyor.

Öte yandan, Grayscale, Bitwise ve 21Shares gibi büyük şirketler, benzer bir ETF ürününü Amerika'da piyasaya sürmek istediklerini duyurdu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bu başvuruları değerlendirme sürecine aldı. Önümüzdeki aylarda resmi bir onay veya ret kararı açıklaması bekleniyor.

Balinalar XRP Biriktiriyor

XRP'nin yükselişinde etkili olan bir diğer faktör ise büyük yatırımcıların (balinaların) alım hareketleri olabilir. Geçtiğimiz hafta, büyük yatırımcılar 150 milyon XRP topladı. Bu miktarın değeri yaklaşık 400 milyon dolara denk geliyor. Üstelik bu birikim sadece 48 saat içinde gerçekleşti.

Büyük yatırımcıların sürekli alım yapması, XRP'nin dolaşımdaki arzını azaltabilir. Eğer talep sabit kalırsa, bu durum fiyatın daha da yükselmesine neden olabilir. Ayrıca, balinaların hareketleri genellikle daha küçük yatırımcıları da piyasaya çeker ve yeni sermaye girişlerini hızlandırır.

Kripto analiz platformu Santiment, son 10 hafta içinde 100 bin XRP'den fazla tutan balina ve büyük yatırımcı sayısının 261 kişi arttığını belirtti. Bu, büyük yatırımcıların fiyat dalgalanmalarına rağmen XRP'nin geleceğine olan güvenini koruduğunu gösteriyor.

Bonus: Trump Etkisi

XRP'deki yükselişin bir diğer olası sebebi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın son hamleleri olabilir. CryptoPotato'nun haberine göre, Trump son dönemde Ripple'ın ABD'deki genişlemesi hakkında iki makale yayımladı.

Bu açıklamalar XRP topluluğunda büyük bir spekülasyon yarattı. Bazı yatırımcılar, Trump'ın desteğinin XRP fiyatında büyük bir sıçramaya yol açabileceğini düşünüyor.