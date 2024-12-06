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Ripple XRP ekosistemi ve RLUSD tartışması: tehdit mi fırsat mı?

Ripple XRP ekosistemi ve RLUSD tartışması: tehdit mi fırsat mı?
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XRP'nin piyasa değeri 24 saat içinde yüzde 12 düşüşle 131,42 milyar dolara geriledi. Bu düşüş, XRP'yi üçüncü en büyük kripto para birimi konumundan çıkardı. Ripple'ın yeni stablecoin tokenı RLUSD'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte kripto para topluluğunda yeni bir tartışmayı alevlendi.

Vadeli işlem hacmi 32 milyar dolardan 16 milyar dolara düşerken, yatırımcılar RLUSD'nin XRP üzerindeki olası etkilerini sorguluyor. Piyasadaki bu dalgalanma, RLUSD'nin XRP ekosistemi için ne anlama geldiği sorusunu ön plana taşıdı.

RLUSD Lansmanı XRP Fiyatını Nasıl Etkileyecek?

Topluluk liderleri ve uzmanlar, RLUSD'nin XRP için tehdit değil fırsat olduğunu belirtiyor. Vincent Van Code, Ripple'ın RLUSD tokenının XRP'nin yerini almak yerine XRP Ledger (XRPL) ekosistemini güçlendireceğini açıkladı.

Ripple'ın CTO'su David Schwartz, XRP'nin merkezi olmayan yapısı nedeniyle XRPL için vazgeçilmez olduğunu belirtti. RLUSD sisteme yeni özellikler katarken, XRP'nin yerini almak yerine onunla birlikte çalışacak.

Ripple Labs CEO'su Brad Garlinghouse, RLUSD'nin öncelikle büyük kurumsal oyuncuları hedeflediğini açıkladı. Token kullanıma sunulduğunda, şirket sınır ötesi ödemelerde hem RLUSD hem de XRP'yi değerlendirecek. Uzmanlar, RLUSD lansmanının XRP'nin değerini zamanla artırabileceğini öngörüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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