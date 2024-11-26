Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Bahçeli'nin çağrısına DEM Parti'den jet yanıt: İmralı'ya gitmek için başvuru yapacağız

Bahçeli'nin "İmralı ile yüz yüze temas olmalı" çağrısına DEM Parti'den jet yanıt

 Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar

Bahçeli "Ağaların kapısı açık olur" dedi, Ahmet Türk'ten yanıt gecikmedi

 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Sanık hemşireden kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

Ripple ve Archax para piyasası fonlarını Blockchain dünyasına taşıyor

Ripple ve Archax para piyasası fonlarını Blockchain dünyasına taşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ripple ve FCA düzenlemesine tabi Archax iş birliğiyle, XRP Ledger üzerinde önemli bir gelişme yaşandı. İngiliz varlık yöneticisi abrdn'nin 3,8 milyar sterlin değerindeki ABD doları Likidite Fonu'nun bir kısmı tokenize edildi. Bu gelişme, geleneksel finans ile dijital varlık dünyasının entegrasyonunda yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.

Finansal teknoloji dünyasında çığır açan bir yenilik gerçekleşti. FCA regülasyonuna tabi Archax'ın öncülüğünde, abrdn'nin milyarlık fonu XRP Ledger platformuna taşındı. Bu dönüşüm sadece Ripple için değil tüm kripto para ekosistemi için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Geleneksel Finans Blockchain ile Buluşuyor

Ripple tarafından açıklanana göre FCA düzenlemesine tabi ilk dijital varlık borsası Archax, abrdn'nin para piyasası fonunu XRP Ledger üzerinde tokenize etti. Bu hamle, tokenize varlıklar alanında önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

RippleX Kıdemli Başkan Yardımcısı Markus Infanger, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunun operasyonel verimlilikleri artıracağını ve ölçeklenebilir fayda sağlayacağını vurguladı.

abrdn Kıdemli Yatırım Müdürü Duncan Moir, uçtan uca yatırım ve nakit uzlaşma sürecinin Blockchain üzerinde gerçekleştirilmesinin önemli avantajlar getireceğini belirtti. Sektör uzmanları, tokenize varlıkların toplam değerinin 2030 yılına kadar 16 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

25 Kasım Pazartesi reyting sonuçları! 25 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 25 Kasım'da kim zirveye çıktı? Masterchef Beyza evli mi? Masterchef Beyza neden şiddete uğradı? Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, suçu ne? Deniz Akkaya neden gözaltına alındı? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşüyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti Cemal neden yok? Fırat Çelik Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl öğrenilir, ALES/3 puanı kaç yıl geçerlidir? 27 Kasım Diyarbakır hava durumu | 27 Kasım Diyarbakır hava durumu nasıl? Diyarbakır'da bugün hava nasıl olacak? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? 26 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU! 26 Kasım BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 26 Kasım 2024 Salı günü neler gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.