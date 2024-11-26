Ripple ve Archax para piyasası fonlarını Blockchain dünyasına taşıyor

Finansal teknoloji dünyasında çığır açan bir yenilik gerçekleşti. FCA regülasyonuna tabi Archax'ın öncülüğünde, abrdn'nin milyarlık fonu XRP Ledger platformuna taşındı. Bu dönüşüm sadece Ripple için değil tüm kripto para ekosistemi için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Geleneksel Finans Blockchain ile Buluşuyor

Ripple tarafından açıklanana göre FCA düzenlemesine tabi ilk dijital varlık borsası Archax, abrdn'nin para piyasası fonunu XRP Ledger üzerinde tokenize etti. Bu hamle, tokenize varlıklar alanında önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

RippleX Kıdemli Başkan Yardımcısı Markus Infanger, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunun operasyonel verimlilikleri artıracağını ve ölçeklenebilir fayda sağlayacağını vurguladı.

abrdn Kıdemli Yatırım Müdürü Duncan Moir, uçtan uca yatırım ve nakit uzlaşma sürecinin Blockchain üzerinde gerçekleştirilmesinin önemli avantajlar getireceğini belirtti. Sektör uzmanları, tokenize varlıkların toplam değerinin 2030 yılına kadar 16 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor.