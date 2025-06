Ripple-SEC davası ne zaman bitecek? Hukuk uzmanı yorumladı

Ripple-SEC davası ne zaman bitecek?

Son aylarda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yönetim kadrosunda önemli değişiklikler yaptı ve birçok kripto şirketine karşı açtığı davaları geri çekti ya da askıya aldı. Ancak Ripple'a karşı yürütülen dava hala devam ediyor.

Tarafların ne zaman anlaşmaya varacağı tam olarak bilinmese de hukuk uzmanı Fred Rispoli, bu sürecin 16 Nisan'dan önce tamamlanabileceğini düşünüyor. Çünkü bu tarih, Ripple'ın temyiz başvurusu yapması gereken son gün olarak belirlenmiş durumda. Rispoli, konuya dair yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kaydetti:

"Bu konuda resmi bir neden olmasa da SEC-Ripple davasının 16 Nisan 2025'ten önce ya tamamen çözüleceğini ya da önemli bir gelişme yaşanacağını öngörmek mantıklı görünüyor. Gözümüz üzerlerinde olsun ve umutlu olalım."

Bu yorumlar, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) büyük bir tartışma başlattı. Bazı kullanıcılar, davanın haftalar önce çözüldüğünü ancak resmi açıklamanın henüz yapılmadığını iddia etti. Rispoli de bu ihtimali destekleyerek, böyle anlaşmaların genellikle kapalı kapılar ardında gerçekleştiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Anthony Scaramucci, bir röportajında Ripple davasını SEC tarafından düşürülen davalar arasında saydı. Röportajı yöneten ve "The Wolf of All Streets" olarak bilinen Scott Melker da bu görüşe katıldığını ifade etti.

XRP yatırımcıları haber bekliyor

Davaya dair net bir sonuca ulaşılması, Ripple'ın yerel tokenı XRP'nin fiyatında büyük dalgalanmalara neden olabilir. Şirket lehine bir karar çıkması halinde XRP'nin güçlü bir yükseliş trendine girmesi beklenirken, aksi bir senaryoda sert bir düşüş yaşanabilir. Ripple davasındaki gelişmeler, geçmişte de XRP fiyatında büyük hareketler yaratmıştı.

XRP yatırımcılarını heyecanlandıran bir diğer faktör ise ABD'de bir spot XRP ETF'sinin piyasaya sürülme olasılığı. Grayscale, 21Shares, WisdomTree ve Bitwise gibi şirketler böyle bir fon oluşturmak için başvuruda bulunmuş durumda. Son olarak Franklin Templeton da bu listeye katıldı.