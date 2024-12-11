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Ripple RLUSD stablecoin projesi için onay aldı

Ripple RLUSD stablecoin projesi için onay aldı
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Ripple, RLUSD stablecoin projesi için New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanından nihai onayı aldı. Şirket CEO'su Brad Garlinghouse, projenin yakında borsa ve ortak listelerinde işlem göreceğini duyurdu. Önde gelen borsalar ve piyasa yapıcıları projeye destek vereceklerini açıkladı.

Ripple'ın Nisan ayında duyurduğu stablecoin projesi, düzenleyici onay sürecini başarıyla tamamladı. Ağustos ayında test aşamasına başlayan RLUSD, yıl sonuna kadar Ledger ve Ethereum (ETH) ağlarında kullanıma sunulacak. Projenin lansmanı için Uphold, Bitstamp, Bitso, MoonPay, Independent Reserve, CoinMENA ve Bullish gibi önemli borsalar hazırlıklarını sürdürüyor.

New York Düzenleyicisi RLUSD Stablecoin İçin Yeşil Işık Yaktı

RLUSD projesinin likiditesini B2C2 ve Keyrock gibi piyasa yapıcıları destekleyecek. Bu iş birliği, stablecoinin piyasada sağlıklı bir şekilde işlem görmesini sağlayacak.

Ripple CTO'su David Schwartz, yaptığı konuşmada RLUSD'nin yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi hedefini tekrarladı.

Şirket, ağustos ayında başlattığı test sürecinde RLUSD'nin teknik altyapısını ve güvenlik özelliklerini değerlendirdi. Test aşamasından elde edilen veriler, projenin teknik açıdan hazır olduğunu gösteriyor.

New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanının onayı, RLUSD'nin yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşıladığını belgeliyor. Bu onay, projenin güvenilirliğini ve meşruiyetini pekiştiriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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