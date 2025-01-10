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Ripple RLUSD Coinbase'e odaklandı

Ripple RLUSD Coinbase'e odaklandı
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Ripple'ın stablecoini RLUSD, New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) onayının ardından büyük borsalarda yerini almaya başladı. Bitstamp'in listeleyeceğini duyurduğu stablecoin için Coinbase görüşmeleri devam ediyor. Ripple'ın stablecoinlerden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Jack McDonald, 2025'te daha fazla büyük borsada yer alacaklarını açıkladı.

Ripple'ın uzun zamandır beklenen ABD dolarına endeksli stablecoini RLUSD, Ethereum ve XRP Ledger üzerinde piyasaya sürülmesinin ardından büyük borsalarda listelenmek için adımlarını hızlandırdı. Şirketin yöneticisi McDonald, borsalarla teknik entegrasyon süreçlerinin devam ettiğini belirtti.

Stablecoin Pazarında Rekabet Kızışıyor

Ripple'ın stablecoin hamlesi şekillenmeye başladı. RLUSD'nin Bitstamp'te listeleneceğinin duyurulması, piyasada olumlu yankı uyandırdı. Bu gelişmenin ardından gözler Coinbase'e çevrildi. McDonald, Coinbase'in stablecoin portföyünü genişletmeye açık olabileceğini vurguladı.

NYDFS onayının getirdiği avantaj, RLUSD'nin borsa listelemeleri hızlandırıyor. McDonald, düzenleyici onayın özellikle NYDFS düzenlemesine tabi kurumlar için önemli bir referans olduğunu söyledi. RLUSD, XRP Ledger'da NYDFS onaylı ilk token olma özelliğini taşıyor.

Stablecoin dünyasında 2025 yılı önemli değişimlere sahne olacak. McDonald, kurumsal destekli ve güçlü uyum çerçevesine sahip ihraççıların avantaj kazanacağını öngörüyor. Borsalar ve likidite sağlayıcıların giderek daha seçici hale gelmesi, USDT ve USDC gibi pazar liderlerinin hakimiyetini güçlendirecek.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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