Ripple, nakit ve dijital varlık yönetimini birleştiren hazine platformunu duyurdu

Ripple, Salı günü yayımladığı blog yazısında yeni platformun geleneksel nakit yönetimi ile dijital varlık operasyonlarını tek bir sistemde birleştirdiğini açıkladı. Platform, sınır ötesi ödemeler, likidite yönetimi ve varlık mutabakatı gibi kurumsal hazine işlevlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

SATIN ALIM SONRASI İLK BÜYÜK ÜRÜN

Lansman, Ripple'ın ABD merkezli GTreasury şirketini Ekim ayında 1 milyar dolara satın almasının ardından gerçekleştirdiği ilk büyük ürün entegrasyonu niteliğinde. GTreasury CEO'su Renaat Ver Eecke, satın alma döneminde anlaşmayı hazine yönetimi alanında "dönüm noktası" olarak nitelendirmişti.

Ripple, yeni platformun kurumsal hazine operasyonlarındaki sürtünme noktalarını gidermeye yönelik tasarlandığını belirtti. Bunlar arasında gecikmeli uzlaşma süreleri, sınır ötesi ödemelerde sınırlı görünürlük ve geleneksel nakit ile dijital varlıkları uzlaştırmak için kullanılan parçalı sistemler yer alıyor.

Şirketin açıklamasına göre Ripple Treasury, RLUSD stablecoini kullanarak sınır ötesi uzlaşmaları üç ila beş saniye içinde gerçekleştiriyor. Geleneksel uzlaşma döngüleri ise birkaç iş günü sürebiliyor.

Platform ayrıca hem itibari para hem de dijital varlıkları yönetmek için tek bir arayüz sunuyor. Ripple, manuel elektronik tablo tabanlı süreçlerin yerini dijital varlık platformlarını "dijital bankalar" olarak ele alan doğrudan API entegrasyonlarının aldığını ifade etti.

Ripple daha önce GTreasury entegrasyonunun müşterilerin daha geniş kurumsal ürün paketi aracılığıyla kısa vadeli likidite piyasalarına erişmesine olanak tanıyacağını açıklamıştı. Repo piyasalarına erişimin, Ripple'ın geçen yıl 1,25 milyar dolara satın aldığı prime broker Hidden Road üzerinden sağlanması bekleniyor.

Ripple ve GTreasury, müşterilerin mevcut hazine kontrolleri ve raporlama standartlarını korurken fazla nakitlerini daha verimli kullanmalarına olanak sağlamaya odaklanacaklarını ekledi.