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Ripple kripto saklama hizmetleriyle bankacılık sektörünü sarsıyor

Ripple kripto saklama hizmetleriyle bankacılık sektörünü sarsıyor
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Blockchain ödeme devi Ripple, bankalara ve fintech şirketlerine yönelik kripto varlık saklama hizmetlerini sunmaya başladı. Ripple Custody markası altında birleştirilen yeni özellikler, şirketin ödeme ve takas işinin ötesine geçerek hizmet yelpazesini genişletiyor. Bu hamle, kurumsal yatırımcıların artan kripto talebini karşılamayı hedefliyor.

Kripto para ekosisteminde güvenlik ve uyumluluk her geçen gün daha da önem kazanıyor. Ripple'ın yeni saklama hizmetleri, XRP Ledger entegrasyonu, önceden yapılandırılmış operasyonel ayarlar ve kara para aklamayla mücadele risk izleme gibi özellikler sunuyor. Bu gelişme, Ripple'ın sektördeki konumunu güçlendirirken kurumsal kripto adaptasyonunu da hızlandırma potansiyeli taşıyor.

Fintech Şirketleri Ripple'ın Yeni Çözümüne Yoğun İlgi Gösteriyor

Blockchain ödeme şirketi Ripple, dijital varlık saklama hizmetlerini başlattı. Bu yeni hizmet, bankalar ve fintech firmaları için özel olarak tasarlandı. Ripple Custody adı altında sunulan özellikler, kurumların kripto varlıklarını güvenle yönetmelerine olanak tanıyor.

Ripple'ın kıdemli başkan yardımcısı Aaron Slettehaugh, yeni özelliklerin Ripple Custody'nin yeteneklerini genişlettiğini belirtti. Bu hamle, şirketin ürün yelpazesini çeşitlendirmesine yardımcı oluyor.

Yeni saklama hizmetleri, XRP Ledger ile entegrasyon, önceden yapılandırılmış operasyonel ve politika ayarları ve Anti-Money Laundering (AML) risk izleme özelliklerini içeriyor. Ayrıca yeni bir kullanıcı ara yüzü de dahil edildi. Bu özellikler, kurumların kripto varlıklarını daha etkin ve güvenli bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor.

Ripple, saklama hizmetlerinin şirketin en hızlı büyüyen iş kollarından biri olduğunu açıkladı. Şirket, saklama biriminin yıllık yüzde 250 büyüme kaydettiğini ve şu anda yedi ülkede faaliyet gösterdiğini belirtti. Bu büyüme, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara olan ilgisinin arttığını gösteriyor.

Kripto para dünyasında kurumsal katılım artarken güvenilir saklama çözümlerine olan talep de yükseliyor. Saklama hizmeti sağlayıcıları, kurumların özel anahtarlarını koruyarak kripto varlıklarını güvende tutmalarına yardımcı oluyor. Aynı zamanda, müşterilerin kripto işlemlerini gerçekleştirmelerine ve dijital varlık yasalarına uymalarına destek oluyorlar.

Ripple'ın bu hamlesinin yanı sıra bankalar da kripto varlıklar için saklama hizmetleri sunmaya hazırlanıyor. Standard Chartered yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'nde dijital varlık saklama hizmetleri sunmaya başladı. Banka, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) ile başlayacağını duyurdu.

Ripple'ın yeni saklama hizmetleri, şirketin ödeme takas işinin ötesine geçerek hizmet yelpazesini genişletmesine olanak sağlıyor. Bu hamle, Ripple'ın kripto para ekosistemindeki konumunu güçlendirirken aynı zamanda kurumsal kripto adaptasyonunu da hızlandırma potansiyeli taşıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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