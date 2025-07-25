Ripple'ın RLUSD stablecoini perakende kullanıcılar arasında yayılıyor

Ripple'ın RLUSD stablecoini perakende kullanıcılar arasında yayılıyor
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Ripple tarafından kurumsal kullanım amacıyla piyasaya sürülen RLUSD stablecoini, beklenmedik bir şekilde perakende kullanıcılar arasında popülerlik kazanıyor. Xaman ve Transak gibi platform entegrasyonlarıyla bireysel yatırımcı ilgisi artarken, varlığın büyük kısmı Ethereum'da ihraç edilmesine rağmen kullanıcılar XRPL Blockchain ağını tercih ediyor.

Başlangıçta sadece kurumsal dev şirketler için tasarlanan Ripple'ın RLUSD stablecoini, stratejisini beklenmedik bir yöne çevirerek perakende yatırımcıların yeni gözdesi hâline geldi. Şirketin "kurumsal odak" vurgusuna rağmen bireysel kullanıcı sayısındaki artış, RLUSD'nin pazardaki rolünü ve gelecekteki konumunu yeniden tanımlıyor.

RLUSD ve USDC Arasındaki Rekabet Kızışıyor

Ripple tarafından geliştirilen RLUSD stablecoini, piyasaya sürüldüğünde kurumsal odaklı bir ürün olarak tanıtılmıştı. Ancak güncel verilere göre RLUSD, perakende kullanıcıların da yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Özellikle Xaman gibi kendi kendine saklama cüzdanlarının ve Transak gibi platformların RLUSD'yi entegre etmesi, stablecoinin kullanım alanını genişletti.

RLUSD'nin ilk tanıtımında, Ripple CEO'su Brad Garlinghouse kurumsal kullanım vurgusu yaparken, teknik ekip de stablecoinin öncelikle kurumlara yönelik olacağını belirtmişti. Yine de RLUSD'nin Aralık 2024'te resmen duyurulmasının ardından, Uphold, Bitso ve MoonPay gibi büyük platformlarda perakende yatırımcıların erişimine açılması dikkat çekti.

RLUSD, rakiplerinden Circle'ın USDC stablecoiniyle doğrudan rekabet halinde bulunuyor. RLUSD'nin ihraç ve itfa altyapısı hem kurumsal hem de bireysel kullanıcılara uygun şekilde tasarlandı. Piyasa raporlarına göre, RLUSD'nin toplam 557 milyon dolar piyasa değerinin yüzde 88'i Ethereum ağında, yüzde 12'si ise XRP Ledger'da ihraç edilmiş durumda. Buna rağmen, kullanıcıların yüzde 90'ından fazlası RLUSD'yi XRP Ledger üzerinde bulunduruyor.

Uzmanlara göre RLUSD'nin kurumsal ağırlıklı konumlandırılması devam etse de perakende kullanıcıların hızlı adaptasyonu stablecoinin genel amaçlı bir dijital varlık haline gelmesini sağladı. Ripple'dan RLUSD'nin yükselen perakende kullanımıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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