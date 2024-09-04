Ripple'dan yeni stablecoin hamlesi

Ripple, kripto para dünyasında yeni bir adım atıyor. Şirketin CEO'su Brad Garlinghouse, Kore Blockchain Haftası'nda yaptığı konuşmada, RLUSD adını verdikleri yeni stablecoin projelerinin lansman aşamasına geldiğini duyurdu. Bu hamle, Ripple'ın stablecoin pazarındaki rekabete dahil olma niyetini gösteriyor.

RLUSD ile Stablecoin Rekabeti Kızışıyor

Garlinghouse, RLUSD'nin özel bir kapalı beta aşamasında olduğunu belirterek, "haftalar içinde" ifadesiyle lansmanın yakın olduğunun altını çizdi. Ripple'ın bu hamlesi, şu anda USDT ve USDC'nin domine ettiği stablecoin pazarında yeni bir rekabet ortamı yaratabilir.

Ripple Başkanı Monica Long, geçtiğimiz Haziran ayında yaptığı açıklamada bu stablecoinin mevcut tokenları tamamlayıcı nitelikte tasarlandığını belirtmişti. Garlinghouse, bu girişimin arkasındaki motivasyonu, "18 ay önce USDC'nin değer kaybetmesi, finansal kurumlarla halihazırda çalışan güvenilir bir oyuncunun bu pazara girmesi için bir fırsat yarattı." ifadeleriyle açıkladı.

Ripple CEO'su, aynı zamanda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto para sektörüne yönelik yaklaşımını sert bir dille eleştirdi. Garlinghouse, şirketin ABD'de halka arz planı olmadığını belirterek, bunun arkasında SEC'in "oldukça düşmanca" tutumunun yattığını söyledi.

"SEC, Coinbase'in ABD'de halka açılmasını onayladı ve şimdi de onayladığı şeyler için Coinbase'e dava açıyor" diyen Garlinghouse, kripto girişimcilerine ABD'de şirket kurmamalarını tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.

Tüm bu gelişmelere rağmen Garlinghouse, kripto para sektörünün geleceğine dair iyimser olduğunu vurguladı. CEO, ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonucundan bağımsız olarak kripto paranın kazanacağını tahmin ettiğini söyledi.

Ripple, geçtiğimiz ay SEC ile yürüttüğü uzun süreli hukuki mücadelede 125 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. Bu ceza, SEC'in önerdiği 2 milyar dolarlık cezadan önemli ölçüde düşüktü. Garlinghouse, mahkeme kararını şirket ve sektör için bir zafer olarak değerlendirdi.

CEO ayrıca, SEC'in NFT pazar yeri OpenSea'ye karşı son zamanlardaki yaptırım kararını "talihsiz" olarak yorumladı. "NFT'lerin menkul kıymet olduğu pozisyonunu alıyorlar. Geleneksel sanatın menkul kıymet olmadığına dair değerlendirme zaten mevcut" diyerek eleştirisini sürdürdü.

Garlinghouse, kripto para sektörünün önümüzdeki beş yılı için şimdiye kadar olduğundan daha iyimser olduğunu vurgulayarak sözlerini sonlandırdı. "Sonunda yasal netlik elde edebiliriz ancak bu SEC liderliğinden değil, seçilmiş yetkililerimizden gelebilir" diyerek, ABD'de kripto para sektörüne yönelik olumlu yasal düzenlemelerin önünü açabilecek "21. Yüzyıl için Finansal İnovasyon ve Teknoloji Yasası" (FIT 21) gibi girişimlere dikkat çekti.