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Ripple'dan Brezilya hamlesi: Mercado Bitcoin ile stratejik ortaklık

Ripple'dan Brezilya hamlesi: Mercado Bitcoin ile stratejik ortaklık
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Ripple, Brezilya'nın önde gelen kripto para borsası Mercado Bitcoin ile iş odaklı ödeme çözümü için güçlerini birleştirdi. Bu stratejik ortaklık, Mercado Bitcoin'in müşterilerine Brezilya Reali ile uluslararası işlem yapma imkanı sunarken Ripple'ın Latin Amerika pazarındaki varlığını güçlendiriyor. Mercado Bitcoin, Ripple'ın Brezilya'daki ilk kurumsal ödeme çözümü müşterisi olarak öne çıkıyor.

Kripto para dünyasında yeni bir iş birliği, uluslararası ödemelerin geleceğini şekillendiriyor. Ripple ve Mercado Bitcoin'in iş birliği, Brezilya finans sektörünü geniş ölçekte etkiliyor. Bu hamle, Ripple'ın 2019'da başlattığı Brezilya stratejisinin meyvelerini vermeye başladığını gösteriyor.

Ripple, Mercado Bitcoin ile Latin Amerika Pazarında Genişliyor

Ripple, dijital varlık altyapısı sağlayıcısı olarak, Brezilya'nın önde gelen kripto borsası Mercado Bitcoin ile önemli bir ortaklık kurdu. Bu iş birliği, işletmelere yönelik yönetilen uçtan uca ödeme çözümü sunmayı hedefliyor.

Mercado Bitcoin, Ripple'ın platformunu Brezilya ve Portekiz arasındaki iç hazine operasyonlarını iyileştirmek için kullanacak. Bu hamle, şirketin kurumsal ve bireysel müşterilerine uluslararası ödemeler için destek sunmasına ve kullanıcıların Brezilya Reali ile işlem yapmasına olanak sağlayacak.

Ripple'ın Latin Amerika genel müdürü Silvio Pegado, ortaklığın önemini vurguladı. Pegado "Ripple Payments, kripto işletmeleri için operasyonları düzene sokmalarını, likiditeyi optimize etmelerini ve sonuç olarak gerçek zamanlı ödeme takası yoluyla marjlarını iyileştirmelerini sağlayan önemli yetenekler sunuyor." açıklamasını yaptı.

Mercado Bitcoin'in bankacılık başkanı Jordan Abud ise Ripple ile iş birliğinin Mercado Bitcoin'in hizmetlerini küreselleştirme yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti. Bu atılım, Brezilya'nın kripto ekosisteminde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Brezilya Ripple'ın aşina olduğu bir bölge. Şirket, 2019'da Latin Amerika ülkesinde ofisler açtı ve Ağustos 2022'de Travelex Bank ile ortaklık yaparak Brezilya'da kripto talebe bağlı likidite (ODL) hizmetini tanıttı. Bu adımlar, Ripple'ın bölgedeki konumunu güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak kabul ediliyor.

Bu gelişme Brezilya'nın kripto para düzenlemeleri konusundaki yaklaşımını da etkileyebilir. Ülkenin düzenleyici otoriteleri, bu tür ortaklıkların artmasıyla birlikte, kripto para birimlerinin ve Blockchain teknolojisinin kullanımına yönelik daha net ve kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturma ihtiyacı duyabilir.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

Latin Amerika Kripto Para Blockchain Brezilya Portekiz Bitcoin

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