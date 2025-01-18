Ripple CTO'sundan SEC başkanlık değişimi sonrası kritik öngörü

Kripto para dünyasının önde gelen şirketlerinden Ripple'ın üst düzey yöneticileri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığındaki değişimin potansiyel etkilerini değerlendirdi. Şirketin Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty ve CTO'su David Schwartz, bu değişimin sektörün geleceğini olumlu yönde etkileyebileceğini düşünüyor.

Ripple Yönetimi SEC Değişimini Pozitif Yorumladı

SEC başkanı Gary Gensler'in görevden ayrılması, kripto para sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Ripple CTO'su David Schwartz, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, kripto topluluğuna birlik çağrısında bulundu.

Schwartz, bir kullanıcının "kripto düşmanı" yorumuna yanıt verirken, yeni dönemde böyle bir figürün ortaya çıkmayabileceğini belirtti. Bu açıklama, sektörün gelişimine yönelik iyimser beklentileri güçlendirdi.

Ripple'ın Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty ise Gensler'in son gününü mizahi bir şekilde yorumladı. Alderoty, gelecekte kripto topluluğunun Gensler'i ve politikalarını unutacağını öngördü.

David Schwartz ayrıca, XRP'nin 2018'deki 3,84 dolarlık rekoruna ilişkin önemli bir açıklama da yaptı. Schwartz, bu fiyatın Güney Kore borsalarında kripto paraların diğer ülkelere kıyasla daha yüksek fiyatlarla işlem görmesi sonucu oluşan 'Kimchi primi' nedeniyle meydana geldiğini ve bu durumun gerçek bir tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) olmadığını açıkladı.