Ripple CEO'su ve sektör liderleri SEC değişimini yorumladı

Kripto para endüstrisi için yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülen bu atama, sektörün önde gelen isimlerinden tam destek aldı. Variant'ın baş hukuk yetkilisi Jake Chervinsky, Atkins yönetimindeki SEC ile kripto para dünyasının yaşayacağı değişimin büyüklüğünü "düzenleyici bir tekillik" olarak tanımladı.

Atkins Yönetimindeki SEC'ten Yeni Dönem Beklentileri

Paul Atkins'in SEC başkanlığına getirilmesi, kripto karşıtı duruşuyla tanınan Gary Gensler döneminin sona ermesi anlamına geliyor. Gensler'in 20 Ocak'ta görevinden ayrılacağının doğrulanması, sektörde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

"Kripto Anne" lakaplı SEC komiseri Hester Peirce, Atkins'in kuruma dönüşünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Peirce, "Onun kurumdaki son görev süresinde kendisi için çalışmış biri olarak, bu iş için daha iyi bir kişi düşünemiyorum." yorumunu paylaştı.

Ark Invest CEO'su Cathie Wood ise yeni SEC başkanının dijital varlıkları Gensler dönemindeki kısıtlamalardan kurtaracağına olan inancını dile getirdi.