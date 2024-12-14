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Riot Platforms milyonlarca dolarlık Bitcoin alımı yaptı

Riot Platforms milyonlarca dolarlık Bitcoin alımı yaptı
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Bitcoin madenciliği ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren Riot Platforms, 510 milyon dolarlık Bitcoin alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu satın alım şirketlerin Bitcoin'e güvendiğini gösteriyor.

Riot Platforms, Bitcoin madenciliği alanında büyük bir atılım yaparak 510 milyon dolarlık Bitcoin yatırımı gerçekleştirdi. Bu hamle, şirketin toplam Bitcoin varlıklarını 1,7 milyar dolara çıkararak pazardaki konumunu güçlendirdi.

Dev Bitcoin Madencilik Şirketi Riot Bitcoin Varlıklarına Yenilerini Ekledi

Bitcoin Madencilik sektörünün önde gelen şirketlerinden Riot Platforms, Aralık ayının ilk yarısında gerçekleştirdiği 510 milyon dolarlık Bitcoin alımıyla dikkatleri üzerine çekti. Şirketin toplam Bitcoin varlığı bu hamleyle 1,7 milyar dolara ulaştı.

Bu önemli yatırım kararı, şirketin aktivist yatırımcı Starboard Value ile süregelen görüşmeleri sırasında geldi. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Starboard Value, Riot'un mevcut madencilik altyapısının bir bölümünü yapay zeka teknolojilerine yönlendirmesini öneriyor.

Riot Platforms yönetimi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Starboard ile yapıcı bir iletişim sürdürmeye hazır olduklarını ve hissedar değerini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yapay zeka teknolojilerinin artan hesaplama gücü ihtiyacı, Bitcoin madencilik şirketleri için yeni fırsatlar yaratıyor. VanEck'in dijital varlık araştırma direktörü Matthew Sigel, durumu "Bitcoin madencilerinin sahip olduğu enerji altyapısı, yapay zeka şirketlerinin ihtiyaçlarıyla örtüşüyor." şeklinde değerlendirdi.

VanEck'in analizine göre Riot'un yapay zeka alanına yönelmesi durumunda şirketin piyasa değeri 4,8 milyar doları aşabilir. Bu rakam, mevcut 4,4 milyar dolarlık değerin neredeyse iki katına işaret ediyor.

JPMorgan'ın 10 Aralık tarihli raporunda, Riot da dahil olmak üzere dört Bitcoin madencilik şirketinin hisse hedef fiyatları yukarı yönlü revize edilmişti. Analistler, bu şirketlerin sahip oldukları Bitcoin rezervlerini ve fiziksel varlıklarını değerleme modellerine dahil ettiklerini belirtti.

Sektörde MicroStrategy gibi şirketler de Bitcoin yatırımlarını sürdürüyor. MicroStrategy'nin hisseleri, 2020'den bu yana sürdürdüğü Bitcoin stratejisiyle Nvidia dışındaki büyük teknoloji şirketlerinin üzerinde, yüzde 2.500'lük bir değer artışı kaydetti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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