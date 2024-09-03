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Riot Platforms, Bitfarms yönetiminde köklü değişim istiyor

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Bitcoin madencilik devi Riot Platforms, Bitfarms'ın en büyük hissedarı olarak şirketin yönetim kurulunda kapsamlı değişiklikler talep ediyor. 29 Ekim'deki Olağanüstü Genel Kurul öncesinde Riot, iki bağımsız yönetici önerisinde bulundu. Bu girişim, Blockchain teknolojisi odaklı şirketlerde kurumsal yönetim ve hissedar değeri konularının artan önemini gözler önüne seriyor.

Kripto para madenciliği sektörünün önde gelen şirketlerinden Riot Platforms, Bitfarms Ltd.'nin yönetim kurulunda daha fazla değişiklik yapılması için harekete geçti. Bitfarms'ın %19,9'luk hissesine sahip olan Riot, 29 Ekim'de gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurul öncesinde şirket hissedarlarına açık bir mektup yayınladı. Kripto para ekosisteminde kurumsal yönetim standartlarının iyileştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilen bu gelişme, sektördeki şeffaflık ve kurumsal yönetim konularının önem kazandığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

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Riot Platforms, Bitfarms'ın kurucu ortakları Emiliano Grodzki ve Nicolas Bonta'nın istifasını olumlu karşılamakla birlikte, bu değişiklikleri yetersiz ve kamuoyu baskısına karşı bir tepki olarak nitelendiriyor. Şirket, mevcut yönetim kurulu üyeleri Andres Finkielsztain ve Fanny Philip'in yerine Amy Freedman ve John Delaney adlı iki bağımsız yöneticinin seçilmesini öneriyor.

Açık mektupta Riot, Bitfarms yönetimini 29 Ekim'deki toplantı öncesinde mevcut yönetim kurulunu güçlendirecek adımlar atmama konusunda ikaz etti. Riot, "Bitfarms Yönetim Kurulu'nun, Olağanüstü Genel Kurul'un tamamlanmasından önce herhangi bir finansman işlemine girmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Mevcut yönetimin gerçekleştireceği herhangi bir işlemin, daha cazip finansman seçenekleri varken tüm Bitfarms hissedarları için aşırı derecede seyreltici olacağından endişe duyuyoruz." ifadelerini dile getirdi.

Riot ayrıca, Bitfarms yönetiminin hissedarların aleyhine olacak herhangi bir adım atması durumunda, mevcut yönetim kurulu üyelerinin kişisel olarak sorumlu tutulacağı konusunda da çekincelerini belirtti. Bu sert çıkış, Riot'ın Bitfarms'ın yönetiminde köklü bir değişim talep ettiğinin açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Bitfarms, 13 Ağustos'ta CEO Ben Gagnon'u yeni yönetim kurulu üyesi olarak atadığını duyurmuştu. Bu atama, Riot Platforms'ın devralma girişimi sırasında gerçekleşti. Bitfarms'ın geçici başkanı ve CEO'su olarak görev yapan Nicolas Bonta, Gagnon'un göreve başlamasıyla yönetim kurulundan ayrılma kararı aldı.

Bu gelişmeler, kripto para madenciliği sektöründeki rekabet ve kurumsal yönetim dinamiklerinin hızla değiştiğini gösteriyor. Bitfarms'ın 29 Ekim'deki Olağanüstü Genel Kurul'da alacağı kararlar, şirketin geleceği ve Bitcoin madenciliği sektörünün genel görünümü üzerinde önemli etkilere sahip olma potansiyeli taşıyor.

Kripto para piyasasındaki bu kurumsal manevralar, sektörün olgunlaşma sürecinde olduğunu ve yatırımcıların daha şeffaf ve etkin yönetim talep ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde, benzer girişimlerin diğer kripto para şirketlerinde de görülmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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