Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Riot Platforms Bitfarms hissesi almaya devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin önde gelen Bitcoin madencilik şirketi Riot Platforms, Bitfarms şirketindeki hisse oranını büyük bir yatırımla yüzde 18,9'a çıkardı. Bu stratejik hamle, şirketin pazar üzerindeki etkisini pekiştirirken, sektördeki rekabet dinamiklerini de değiştiriyor. Finansal zorluklarla mücadele eden her iki şirketin de hisse değerlerinde gözle görülür düşüşler yaşanıyor.

Bitcoin madencilik devi Riot Platforms, rakibi Bitfarms'taki hisselerini artırarak sektörde dengeleri değiştiriyor. Bitfarms'ın en büyük hissedarı konumuna yükselen Riot, şirketin yönetiminde de söz sahibi olmaya hazırlanıyor. Bu stratejik hamle, her iki şirketin de finansal zorluklarla boğuştuğu bir dönemde gerçekleşirken, Bitcoin üretimindeki artış sektör için umut vadediyor.

Riot Ve Bitfarms Arasında Güç Mücadelesi Sürüyor

Bitcoin madencilik devi Riot Platforms, sektördeki konumunu güçlendiren önemli bir adım attı. Şirket, rakibi Bitfarms'ın hisselerinden 1 milyon adet daha satın alarak toplam payını yüzde 18,9'a yükseltti. Bu hamleyle Riot, Bitfarms'ın en büyük hissedarı konumuna geldi.

Bitfarms cephesinde ise önemli değişiklikler yaşandı. Kurucu ortak ve eski başkan Nicolas Bonta'nın yönetim kurulundan ayrılmasının ardından, Riot geçen Temmuz ayında üç yeni bağımsız üye önerisinde bulunmuştu. Bitfarms yönetimi, 24 Haziran'da gelen talep üzerine 29 Ekim'de özel bir hissedar toplantısı düzenlemeye ve yönetim kurulunu yeniden yapılandırmaya karar verdi.

Finansal açıdan zorlu bir dönemden geçen Bitfarms, son açıklamasında 27 milyon dolar net zarar bildirdi. Bu, hisse başına 0,7 dolarlık bir kayba tekabül ediyor. Riot'un durumu da pek iç açıcı değil. Açıklanan son mali tablolara göre Riot, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zararını artırarak 84,4 milyon dolarlık net kayıp açıkladı.

Bu gelişmeler, her iki şirketin de borsadaki performansını olumsuz etkiledi. Riot'un hisse değeri yüzde 50, Bitfarms'ın ise yüzde 21 oranında düştü.

Şirketlere operasyonel açıdan bakıldığında tablo biraz daha umut verici. Temmuz ayında Riot'un Bitcoin üretimi yüzde 45, Bitfarms'ın ise yüzde 34 artış gösterdi. Şirketler için önemli olan bu olumlu gelişme henüz finansal sonuçlara yansımadı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Kripto Para Bitcoin Kripto Para Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Sağlık Bakanı kim? Fahrettin Koca neden yok? Fahrettin Koca görevden alındı mı? SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 15 Ağustos borsa ne zaman yükselir? League of Legends çöktü mü? LoL Türkiye'de yasaklanacak mı? League of Legends (LoL) neden açılmıyor? Rüyada kan verdiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada kan vermek ne demek? Rüyada kolundan kan vermek ne anlama gelir? Rüyada fare görmek ne anlama gelir? Rüyada canlı fare görmek, eve fare girdiğini görmek ne demek? Rüyada onlarca fare görmek nedir? DGS sonuçları açıklandı mı 2024? DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak? Gündoğdu Gıda halka arz olacak mı? Gündoğdu Gıda kaç lot verir? Gündoğdu Gıda katılım endeksine uygun mu? Gündoğdu BIST kodu ne? Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka sevgili mi? Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisi kim? Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor? Kara Ağaç Destanı dizisi nerede çekildi? MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, nasıl korunur? Türkiye'deki en yaygın isimler! Türkiye'de en çok hangi isimler kullanılıyor? 16 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Ankara elektrik kesintisi! 16 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Ankara elektrik kesintisi! 15 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Rapid Wien maçı şifresiz mi? Rapid Wien- Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sukulentler nasıl sulanır, neden yaprak döker ve nasıl büyür? Sukulentler güneşi sever mi? 15 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Sokak röportajında tutuklanan Dilruba kimdir? Dilruba serbest bırakılacak mı?
title