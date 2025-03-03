Riot Platforms Bitcoin madenciliğinden rekor gelir elde etti

Riot Platforms Bitcoin madenciliğinden rekor gelir elde etti
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Riot Platforms, 2024'te 109,4 milyon dolar net kâr ile rekor bir gelir elde etti ve Bitcoin madenciliği gelirlerinde büyük bir artış sağladı. Şirket, zorluklara rağmen mali başarısını ve stratejik genişlemesini sürdürdü.

Bitcoin madenciliği devi Riot Platforms, 2024 mali yılını rekor kırarak tamamladı. Önceki yılın zararlarını tersine çeviren şirket, artan operasyonel verimlilik ve stratejik satın almalar sayesinde 109,4 milyon dolar net kâr elde etti. Riot'un bu başarısı, sektördeki zorluklara rağmen nasıl üstün bir performans sergileyebileceğinin bir göstergesi.

Riot'un İmparatorluğu Genişliyor: 2024'te Gelir ve Bitcoin Varlıklarında Büyük Artış

Kripto para madenciliği sektörünün önde gelen isimlerinden Riot Platforms, 2024 mali yılında etkileyici bir performans göstererek geçen yılki zararını kâra dönüştürmeyi başardı. Nasdaq borsasında işlem gören şirket, mali yılı 109,4 milyon dolarlık net kâr ile kapatarak sektörde dikkat çekti.

Riot Platforms'un toplam geliri, 2023 yılındaki 280 milyon dolar seviyesinden 2024'te 376,7 milyon dolara yükselerek yüzde 34'ün üzerinde büyüme kaydetti. Şirketin bu başarısında Bitcoin fiyatlarındaki artış ve operasyonel hash oranındaki yükseliş önemli rol oynadı. Madencilik faaliyetlerinden elde edilen gelir 2023'teki 189 milyon dolar seviyesinden 2024'te 321 milyon dolara ulaşarak neredeyse iki katına çıktı.

Bununla birlikte, şirketin ürettiği Bitcoin miktarında bir düşüş gözlendi. Riot Platforms, 2023 yılında 6.626 BTC üretirken, 2024'te bu rakam 4.828 BTC'ye geriledi. Şirket yetkililerine göre bu düşüşün ardında madencilik maliyetlerindeki artış, Nisan 2024'te gerçekleşen Bitcoin yarılanma olayı ve küresel ağ hash oranındaki yüzde 67'lik artış bulunuyor.

Maliyetler açısından dikkat çeken bir değişim yaşandı. Riot Platforms'un 2023 yılında bir Bitcoin üretmek için harcadığı ortalama maliyet 3.831 dolar iken, 2024'te bu rakam 32.216 dolara yükseldi. Ancak şirket, uyguladığı özgün güç stratejisi sayesinde tesislerinde kilovat saat başına 3,4 sentlik bir toplam güç maliyeti elde ederek bazı maliyet baskılarını hafifletmeyi başardığını açıkladı.

2024 yılı, Riot Platforms için stratejik satın almalarla büyüme yılı oldu. Şirket, Temmuz ayında gerçekleştirdiği Block Mining satın alması ve E4A Solutions'ı bünyesine katarak madencilik kapasitesini ve mühendislik yeteneklerini genişletti.

Geleceğe yönelik yatırımlarını sürdüren Riot Platforms, 2024 yılının sonunda 579 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil arzı gerçekleştirdi. Bu hamle sayesinde şirket, Bitcoin varlıklarını 17.722 BTC'ye çıkararak yıl sonu piyasa fiyatlarına göre yaklaşık 1,65 milyar dolarlık bir değere ulaştırdı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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