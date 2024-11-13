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Revolut kripto para pazarında 30 Avrupa ülkesine açılıyor

Revolut kripto para pazarında 30 Avrupa ülkesine açılıyor
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Haberler
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Birleşik Krallık merkezli fintech devi Revolut, bağımsız kripto borsası Revolut X'i Avrupa genelinde 30 yeni pazara genişletiyor. Platform, 200'den fazla kripto para birimiyle profesyonel yatırımcıları hedefliyor. 45 milyonun üzerinde küresel müşteri tabanına sahip olan şirket, kripto varlık piyasalarında güçlü bir alternatif olmayı amaçlıyor.

2017'den bu yana kripto para ticareti hizmeti sunan Revolut, Blockchain teknolojisindeki rolünü genişletiyor. Şirket, güvenlik protokollerini önceliklendiriyor. Bunun için fonların çoğunluğunu soğuk cüzdanlarda saklıyor ve kapsamlı risk izleme sistemleri kullanıyor.

Revolut'un Kripto Serüveninde Yeni Sayfa

Revolut X, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ve Birleşik Krallık'taki yatırımcılara hizmet verecek. Platform, gelişmiş özellikleriyle öne çıkıyor.

Şirketin kripto ekosistemindeki büyüme stratejisi, sadece borsa hizmetiyle sınırlı değil. Eylül ayında basına yansıyan haberlere göre Revolut, kendi stablecoin projesini de geliştiriyor.

Revolut'un Kripto Borsası Başkanı Leonid Bashlykov, platformun vizyonunu "Revolut X ile kripto ticaret alanında gerçek bir etki yaratmayı ve yerleşik platformlara güçlü bir alternatif sunmayı hedefliyoruz." ifadeleriyle açıkladı.

Bu genişleme hamlesi, şirketin 2017'den beri sürdürdüğü kripto hizmetlerinin büyümesinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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