Restoranlar için yeni Web3 ödeme sistemi duyuruldu

Blackbird Labs, restoran sektöründe ödeme sistemlerini kökten değiştirecek yeni bir platform olan Blackbird Pay'i duyurdu. Bu yenilikçi sistem, Blackbird Flynet adı verilen özel bir Blockchain ağı üzerinde çalışıyor ve işlem ücretlerini yüzde 2'ye indirgeyerek maliyetleri düşürmeye yardımcı oluyor.

Restoranlar İçin Yeni Ödeme Düzeni Blackbird Pay

Yenilikçi teknoloji girişimi Blackbird Labs, restoran endüstrisini hedef alan çığır açıcı bir ödeme sistemi geliştirdi. "Blackbird Pay" adı verilen bu yeni platform, şirketin özgün Blockchain teknolojisi Blackbird Flynet üzerine inşa edildi.

Geleneksel ödeme yöntemlerine kıyasla devrim niteliğinde bir adım olan Blackbird Pay, katılımcı işletmelere sadece yüzde 2'lik bir işlem ücreti sunuyor. Müşteriler ise ödemelerini, sistemin kendine özgü kripto para birimi FLY ile gerçekleştirebiliyor.

Blackbird'ün kurucu ortağı ve CEO'su Ben Leventhal, konuyla ilgili açıklamasında, "Son on yılda restoran sektöründe teknolojik açıdan önemli ilerlemeler kaydedildi. Ancak ödeme sistemlerinde hala ciddi bir atılım yapılmadı. Blackbird Pay ile bu alanda köklü bir değişim başlatıyoruz. Restoran dünyasıyla el ele vererek bu yenilikçi yolculuğa çıkmak bizi heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Blackbird'ün finansal gücü de dikkat çekiyor. Şirket, geçtiğimiz yıl Ekim ayında gerçekleşen yatırım turunda, aralarında Andreessen Horowitz, QED, Union Square Ventures, Shine ve Variant'ın bulunduğu önde gelen risk sermayedarlarından toplam 24 milyon dolar yatırım almayı başardı.