Rapora göre yatırımcılar halen AI ve memecoinlere odaklanıyor

CoinGecko'nun kurucu ortağı ve operasyon direktörü Bobby Ong, 17 Nisan tarihli X (eski adıyla Twitter) paylaşımında piyasadaki trend durgunluğuna dikkat çekti. Ong, "Görünüşe göre henüz başka yeni bir anlatının ortaya çıktığını görmüş değiliz ve hala geçmiş çeyreklerin trendlerini takip ediyoruz. Sanırım hepimiz aynı eski trendlerin kendini tekrarlamasından bıkmış durumdayız." ifadelerini kullandı. Raporun detayları kripto piyasasının 2025'in ilk çeyreğindeki durumunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

AI Tokenları Yatırımcı İlgisinin Yüzde 35 Üzerini Topluyor

Çeyreğin en iyi 20 kripto anlatısı incelendiğinde, altı tanesinin memecoin kategorilerine, beş tanesinin ise yapay zeka (AI) ile ilgili projelere ait olduğu görülüyor.

Memecoinlere olan ilgide ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama töreni öncesinde keskin bir artış yaşandı. Trump ekibi, 18 Ocak'ta Solana Blockchain ağında Official Trump (TRUMP) memecoinini ve 19 Ocak'ta Official Melania (MELANIA) tokenını piyasaya sürdü.

Sektör gözlemcileri, memecoinlerin Solana gibi yardımcı tokenlardan sermaye çektiğinden ve bu durumun fiyat potansiyellerini sınırladığından endişe duyuyor. TradingView verilerine göre SOL, Trump'ın göreve başlamasından bu yana geçen üç ayda yaklaşık yüzde 48 düştü.

Kripto endüstrisi, Arjantin Başkanı Javier Milei tarafından desteklenen Libra (LIBRA) tokenının çöküşüyle bir darbe daha aldı. İçeridekilerin iddiaya göre 107 milyon dolardan fazla likiditeyi çekmesiyle, token değeri yüzde 94 düştü ve 4 milyar dolarlık piyasa değeri silindi.

CoinGecko raporuna göre, Libra skandalından sonra memecoinler "uçurumdan" düştü. Solana'nın Pump.fun platformunda yeni token dağıtımı sayısı Ocak ayındaki zirvesine göre yüzde 56,3 azaldı. "Mezun olmuş" tokenların yüzdesi de 2025 Ocak ayındaki yüzde 1,4 oranından yüzde 0,7'ye kadar geriledi.

Buna rağmen Nansen'den araştırma analisti Nicolai Sondergaard, sektörün en karlı tüccarlarının hala spekülatif memecoin yatırımları aradığını belirtti. Sondergaard, memecoinlerin Bitcoin ve Ethereum gibi aynı makroekonomik endişelerden etkilenmediği için akıllı yatırımcılar için "eğlenceli bir oyun" olabileceğini ifade etti.