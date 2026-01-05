PwC kripto sektörüne yöneliyor

PwC ABD Kıdemli Ortağı ve CEO'su Paul Griggs, şirketin kripto alanındaki çalışmalarını artırma kararı aldığını açıkladı. Griggs, bu yönelimin arkasında GENIUS stablecoin yasasının kabul edilmesini ve ABD'li düzenleyicilerin kripto yanlısı tutuma geçmesini gösterdi.

STABLECOIN YASASI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Griggs, konu hakkında yaptığı açıklamada, "GENIUS Yasası ve stablecoinlere yönelik düzenleyici çerçevenin oluşması, bu ürün ve varlık sınıfına yönelme konusunda daha fazla güven yaratacak. Varlıkların tokenizasyonu da gelişmeye devam edecek. PwC bu ekosistemde yer almak zorunda." dedi.

Donald Trump'ın yeniden seçilmesi ve ardından üst düzey düzenleyicilerin kripto yanlısı bir tutum benimsemesinden önce dijital varlık sektörü, yetkililerin yoğun denetimi ve eleştirileriyle karşı karşıyaydı. Kripto şirketlerine yönelik çok sayıda yaptırım eylemi, bu firmaların faaliyet alanlarını kısıtlamıştı. Bu durum, Big Four şirketlerinin kripto sektörüne mesafeli durmasına neden olmuştu.

Şimdi ise PwC, hem denetim hem de danışmanlık hizmetlerini kripto müşterilerine genişletmek için "son derece aktif" bir tutum benimsemeye kararlı. Habere göre şirket, müşterilerine ödeme sistemi verimliliğini artırmak için stablecoin gibi dijital varlıkları nasıl kullanabilecekleri konusunda danışmanlık veriyor.

PwC aynı zamanda şirket içi kripto uzmanlığını da güçlendirdi. Şirket, son üç yılda dijital varlık müşterilerinin yönetiminde uzmanlaşan Cheryl Lesnik'i ortak olarak yeniden kadrosuna kattı. Griggs, dijital varlık alanına tam anlamıyla girmek için şirket içi ve dışı kaynak havuzlarını güçlendirdiklerini belirtti. PwC şu anda Bitcoin madencilik şirketi MARA Holdings'e denetim hizmeti veriyor.

Şirketin kripto yanlısı dönüşümü, dijital varlıkların ana akım finans tarafından daha geniş kabul gördüğünün bir işareti niteliğinde. Bir diğer Big Four şirketi olan KPMG, kripto varlık benimsenmesinin 2025'te "kritik eşiği aştığını" açıklamış ve uyumluluk danışmanlığı ile risk yönetimi hizmetleri sunmaya başlamıştı. Deloitte ise geçen mayıs ayında kripto muhasebesi için ilk dijital varlık yol haritasını yayınlamıştı.