Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Powell konuştu Bitcoin harekete geçti

Powell konuştu Bitcoin harekete geçti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed faiz kararı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Powell'in açıklaması sonrasında lider kripto para birimi Bitcoin yükselişe geçti.

Fed Başkanı Jerome Powell, son ekonomik değerlendirmeler ışığında 50 baz puanlık faiz indirimi yapılmasının uygun olduğunu belirtti. Enflasyonun halen hedeflerin üzerinde olduğunu vurgulayan Powell, işgücü piyasasındaki yavaşlamanın enflasyonist baskıları azalttığını ifade etti.

Powell'dan Faiz İndirimi Ve Ekonomik İstikrar Mesajı

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası ( Fed ), son toplantısında aldığı kararla ekonomi çevrelerini şaşırttı. Fed Başkanı Jerome Powell, yapılan kapsamlı veri analizleri sonucunda faiz oranlarında 50 baz puanlık bir indirime gidildiğini duyurdu.

Powell, yaptığı açıklamada enflasyonun hâlâ hedeflenen yüzde 2 seviyesinin üzerinde seyrettiğini ancak enflasyonla ilgili risklerin azaldığını belirtti. Powell buna karşın, iş piyasasındaki risklerin arttığına dikkat çekti.

Fed Başkanı, gelecekteki faiz kararlarının da verilere dayalı olarak alınacağını vurguladı. Ekonomik göstergelere bağlı olarak faiz indirim hızının ayarlanabileceğini söyleyen Powell, mevcut stratejinin olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti.

Ekonomik büyümenin güçlü seyrettiğini ve işgücü piyasasının dengede olduğunu belirten Powell, işgücü piyasasının şu an enflasyonist bir baskı oluşturmadığını ancak bir yavaşlama gözlemlendiğini açıkladı.

Fed'in 19 üyesinden çoğunluğunun yıl içinde birkaç faiz indirimi beklediğini söyleyen Powell, 17 üyenin yıl sonuna kadar üç indirim öngördüğünü belirtti. Powell ayrıca faizlerin aşırı düşük seviyelere inmeyeceğini ve düşüş faiz dönemlerinin geride kaldığını da sözlerine ekledi.

KPMG Baş Ekonomisti Diane Swonk, Powell'ın politika yapıcıları 50 baz puanlık bir indirime ikna etmesini büyük bir başarı olarak değerlendirdi. Swonk, Wall Street'in beklentilerinin Mart ayından başlayarak Haziran ve Eylül aylarına kaydığını hatırlattı.

Son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik oranının yüzde 4,2'ye yükselmesi ve şirketlerin işe alım hızının yavaşlaması, politika yapıcıları endişelendiren faktörler arasında yer alıyor. Enflasyonun yavaşlamasıyla birlikte ülkede ekonominin yumuşak bir şekilde yönlendirilmesi gerektiği görüşü ağırlık kazanıyor.

Principal Asset Management'ın Baş Küresel Stratejisti Seema Shah, Fed'in uzun vadeli önlemleriyle sert bir ekonomik düşüşün önüne geçileceğini ifade etti.

Öte yandan, kripto para piyasalarında da hareketlilik gözleniyor. Fed'in faiz kararının ardından Bitcoin, 61.000 dolar seviyesinde işlem görmeye başladı. BitMEX'in kurucu ortağı Arthur Hayes, faiz indirimlerinin piyasalar üzerindeki olası etkileri konusunda uyarılarda bulundu.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Jerome Powell Jerome Powell Kripto Para Bitcoin Fed

ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi

FED'den yıllar sonra tarihi faiz kararı

 İsrail'in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan'da son durum

İsrail'in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan'da son durum

 Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e sert gönderme: Herkes biliyor nasıl normalleştiğini

"Herkes biliyor nasıl normalleştiğini"
Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar

Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Clean Sheet ne demek? Loresima ne demek? Manchester City Inter maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Manchester City Inter maçı golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Fenerbahçe Galatasaray ilk 11'de kimler olacak? Fenerbahçe Galatasaray muhtemel 11'leri! Manchester City Inter maçı CANLI izle! (HD) Manchester City Inter Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Tabii Spor nasıl izlenir? TRT Tabii Spor nereden izlenir? Tabii Spor canlı izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Tabii Spor donmadan, HD canlı yayın linki! MasterChef Fırın Makarna tarifi! En güzel Fırın Makarna tarifi! Fırın Makarna tarifi nasıl yapılır? Fırın Makarna için malzemeler! MasterChef Tortelli Di Patate tarifi! En güzel Tortelli Di Patate tarifi! Tortelli Di Patate tarifi nasıl yapılır? Tortelli Di Patate için malzemeler! MasterChef Makarna Salatası tarifi! En güzel Makarna Salatası tarifi! Makarna Salatası tarifi nasıl yapılır? Makarna Salatası için malzemeler! Sandık Kokusu 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 28. bölüm fragman izleme linki var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });