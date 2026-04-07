Polymarket’ten stablecoin değişimi

Polymarket'in X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı duyuruya göre güncellemenin odak noktası CTF Exchange V2 oldu. Daha hızlı eşleştirme motoruyla emir doğrulama ve eşleştirme işlemleri daha az adımda tamamlanacak, gas tüketimi düşecek. Emir veri yapısındaki zorunlu alan sayısı da azaltılacak. Geçiş sırasında tüm mevcut emir defterleri sıfırlanacak ve kısa bir bakım penceresi oluşacak. Polymarket, kesin tarih ve saati en az bir hafta öncesinden duyuracağını açıkladı.

STABLECOIN GEÇİŞİ VE CÜZDAN DESTEĞİ

En dikkat çekici değişikliklerden biri, yeni yerel stablecoin Polymarket USD'nin kullanıma sunulacak olması. Şirket, Polygon üzerindeki köprülenmiş USDC versiyonu olan USDC.e'den uzaklaşma kararını şubat ayında açıklamıştı. Polymarket USD, USDC tarafından bire bir desteklenecek. Çoğu kullanıcı için geçiş otomatik olarak gerçekleşecek. Güç kullanıcılarının ise USDC.e veya USDC'yi Teminat Onramp sözleşmesindeki sarma (wrap) işleviyle dönüştürmesi gerekecek.

V2 aynı zamanda Ethereum standardı EIP-1271 desteğini de kapsıyor. Bu standart, akıllı sözleşme cüzdanlarının Polymarket üzerinde doğrudan emir imzalamasına olanak tanıyacak. Safe gibi çoklu imza cüzdanlarının platformla etkileşimi böylece kolaylaşacak.

REKABET BASKIYI ARTIRIYOR

Güncelleme, Polymarket'in artan rekabetle mücadele ettiği bir döneme denk geliyor. Kalshi başta olmak üzere Coinbase, Crypto.com ve DraftKings gibi büyük platformlar tahmin piyasası alanına giriş yapıyor. NYSE'nin ana şirketi Intercontinental Exchange tarafından desteklenen Polymarket, yaklaşık 20 milyar dolar değerlemeyle yeni bir yatırım turu arayışında. Açıklamada, yöneticilerin daha önce araştırıldığını söylediği POLY tokenına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.